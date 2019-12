Lewis Hamilton mindes den tidligere Formel 1-verdensmester Niki Lauda, som afgik ved døden tidligere i år.

Det var et hårdt slag for Lewis Hamilton, da Niki Lauda måtte opgive kampen mod en svær lungesygdom i maj måned.

De to havde knyttet et tæt bånd hos Mercedes-teamet, hvor Niki Lauda frem til sin død spillede en central og rådgivende rolle hos årtiets mest succesfulde Formel 1-hold.

Lewis Hamilton savner stadig Niki Lauda, men han har fundet en måde at mindes sin ven på.

Lewis Hamilton og Niki Lauda havde altid gang i en snak om Formel 1 og livet i padokken. (Jean-Christophe MAGNENET / AFP) Foto: Jean-Christophe MAGNENET Vis mere Lewis Hamilton og Niki Lauda havde altid gang i en snak om Formel 1 og livet i padokken. (Jean-Christophe MAGNENET / AFP) Foto: Jean-Christophe MAGNENET

»Jeg savner at få sms-beskeder fra ham. Jeg savner at dele videoer, og jeg har stadig mange af vores samtaler, og fra tid til anden læser jeg dem,« siger Lewis Hamilton til Autosport.

Den seksdobbelte Formel 1-verdensmester fortæller også, at han besøgte Niki Lauda i østrigerens sidste tid på et sygehus i Wien.

»Det var hårdt at se ham. Vi havde sendt hinanden videoer, og jeg havde fulgt ham gå gennem den hårdeste tid, hvor han kom tilbage og var i en kørestol, og jeg var meget håbefuld,« siger Lewis Hamilton og fortsætter:

»Men så havde han et nyt tilbagefald og begyndte at få det værre. Jeg tog hen for at se ham, og det var et chok at se min ven i sengen tilsluttet en respirator. Jeg har set sådan noget før. Min tante døde af kræft, så jeg har oplevet det.«

Lewis Hamilton var sammen med en række andre Formel 1-stjerner med, da Niki Lauda blev sted til hvile i St Stephens Cathedral i Wien. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) Foto: JOE KLAMAR Vis mere Lewis Hamilton var sammen med en række andre Formel 1-stjerner med, da Niki Lauda blev sted til hvile i St Stephens Cathedral i Wien. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) Foto: JOE KLAMAR

»Men det er altid et chok, og du kunne se hans sjæl - sjælen skinnede stadig igennem, men den var begyndt at aftage lidt, hvis I forstår,« forklarer Lewis Hamilton.

Niki Lauda opnåede før sin død i 2019 at blive Formel 1-verdensmester tre gange i 1975, 1977 og 1984 for Ferrari og McLaren.

Østrigeren blev også berømmet efter sit alvorlige uheld i 1976, hvor han var tæt på at miste livet ved Tysklands Grand Prix, da hans Ferrari brød i brand.

Niki Lauda overlevede dog uheldet og kom tilbage i bilen i samme sæson, hvor han sluttede på andenpladsen i mesterskabet efter rivalen James Hunt.