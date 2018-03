Lewis Hamilton vurderer, at Kevin Magnussen og Haas er med helt fremme, når årets første Formel 1-grandprix køres på søndag i Australien.

Er der virkelig noget om, at Haas og Kevin Magnussen har farten til at køre om de helt sjove positioner i Melbourne i denne weekend?

Det er næsten svært helt at tro på, selvom Kevin Magnussen satte en kanontid på et langsommere dæk og sluttede med sjettehurtigste tid i den seneste test i Barcelona.

Men noget tyder altså på, at der er vægt bag optimismen hos Haas.

Ser man på BTs artikler om det måske kommende 'Formel 1-mirakel', så tæller de positive stemmer folk som Tom Kristensen, Jan Magnussen, de største europæiske medier og nu ingen ringere end verdensmesteren, Lewis Hamilton.

Ja, faktisk beskriver Lewis Hamilton, ifølge Motorsport.com, Haas som endog 'meget, meget hurtige' og tilføjer:

»Jeg tror, at, at vi kommer til at se Haas med helt fremme i år.«

Forudsigelsen fra Lewis Hamilton er mildest talt overraskende. Men det kommer trods alt fra en mand, der normalt har styr på, hvad der er hurtigt, og hvad der er langsomt i en Formel 1-racer.

Hos Haas er teamchef Günther Steiner også optimist på Kevin Magnussens og Romain Grosjeans vegne. Han advarer dog om, at teamets virkelige potentiale først afsløres ved lørdagens kvalifikation.

»Jeg vil mene, at vi kender bilens potentiale efter kvalifikationen i Australien. Efter testen kan vi konkludere, at vi er i midterfeltet, og forhåbentlig er vi i fronten af midterfeltet. Vi er forsigtige optimister,« siger Günther Steiner i en pressemeddelelse.

Kevin Magnussens chef fortæller, at Haas satser på både VM-point og en plads helt fremme i Q3 under kvalifikationen.

»Vi går efter at score point med begge biler. Det er altid det bedste resultat. Vi skal også i Q3 med begge biler, det er vores mål i år, for så kan alt jo ske,« siger Günther Steiner.