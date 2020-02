Årets første vintertest er slut, og det er endnu for tidligt at vurdere styrkeforholdet i Formel 1-feltet 2020, men der er dog et par tendenser, der er værd at lægge mærke til.

For det første har Haas' nye VF20-model bragt tiltrængt optimisme ind i Kevin Magnussens team. Haas F1 Team har under Günther Steiners ledelse altid været et solidt, sammenspillet hold, men det var alligevel tydeligt, at problemerne med VF19 påvirkede stemningen sidste år.

Nu forventer man at være tilbage i kampen i toppen af midterfeltet, og det har en selvforstærkende virkning på hele organisationen.

De tre dage på Catalunya-banen viste også, at Magnussens teamkammerat, Romain Grosjean, stadig laver for mange fejl. På sin første testdag røg han efter en kørerfejl af banen og beskadigede bagvinge og bund på den nye VF20. Det skete sidst på dagen og kostede derfor i første omgang kun 40 minutters kørsel.

Det er den slags, der sker – også for Magnussen – når man bevæger sig i Formel 1's grænseland. Men det sker bare alt for tit for Grosjean, og det sker på dumme tidspunkter.

Når Magnussen – langt sjældnere end sin teamkammerat – beskadiger bilen, er det som regel på en afgørende omgang, hvor der virkelig skal satses. At Grosjean så ødelægger bilen på sin første testdag, hvor det allermest handler om at få kørt en masse kilometer, er bare dumt.

Jeg forstår ikke, at Grosjean efter 10 år i Formel 1 stadig laver så mange dumme fejl, men set med danske øjne er franskmandens høje fejlkvote så kun med til at cementere Magnussens position som teamets de facto førstekører.

Overordnet betragtet hæmmer det dog teamet, for Grosjeans afkørsel betød, at Haas F1 Team sluttede den første vintertest med færre kilometer og dermed data end konkurrenterne.

Kevin Magnussen kalder den nye Haas VF20 'et markant fremskridt' i forhold til sidste sæson problematiske VF19. Foto: Grand Prix Photo

Fredag sendte en beskadiget fælg nemlig Magnussen af banen. Han var uden skyld i uheldet, men fordi Grosjean dagen før allerede havde belastet 'reservedelslageret' (der altid er begrænset så tidligt på sæsonen), kom danskeren ikke på banen resten af eftermiddagen.

I en sæson, hvor vintertesterne er reduceret fra otte til seks dage, må et lille team som Haas ikke gå glip af en halv testdag på grund af dumme fejl.

Uanset de manglende kilometer efterlod Haas VF20 et positivt indtryk. Teamchef Steiner fortalte mig, at Magnussens første testdag antydede, at de aerodynamiske problemer, der 'ødelagde' dækkene i sidste sæson, er løst. Og Magnussen selv talte om et markant fremskridt.

Om Haas VF20 virkelig er så god, som Kevin Magnussen og resten af teamet forventer?

Foto: LLUIS GENE

Jeg håber naturligvis, at Steiner og Haas har ret. Men jeg må også minde om situationen for præcis ét år siden.

Her kom Haas F1 Team ud af vintertesten med flyvende faner, og man snakkede om at snuppe fjerdepladsen i konstruktør-VM.

Den positive optakt blev fulgt til dørs med Magnussen solide femteplads i sæsonpremieren i Australien, men herefter gik det kun ned ad bakke.

Derfor: Tidligst sidst i marts i Bahrain – hvor VF19 sidste år forvandlede sig fra 'best-of-the-rest'-kandidat til en af sæsonens fejlkonstruktioner – får vi en ide om Magnussens 2020-potentiale.