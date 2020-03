De lokale arrangører insisterer stadig på, at weekenden australske Formel 1-grandprix gennemføres som planlagt i Melbournes Albert Park.

Men samtidig er der lange køer ved byens hospitaler, hvor folk vil testes for den frygtede coronavirus. Ventetiden var tirsdag op til fem timer, og lokale medier taler om en tiltagende panik blandt byens indbyggere.

Delstatsregeringen i Victoria offentliggjorde tirsdag en ny plan for kampen for at inddæmme virussen. Her nævnes blandt andet muligheden for at aflyse begivenheder med mange tilskuere og om at lukke skoler og universiteter.

Victorias premierminister, Daniel Andrews, siger ifølge Melbourne-avisen Herald Sun, at man før eller siden vil blive tvunget til at lukke alle skoler. Melbournes historiske Albert Park Hotel, der ligger klos op af Formel 1-banen, skulle efter en omfattende renovering officielt genåbne i denne uge. Festlighederne er udskudt på ubestemt tid, efter en gæst på hotellet lørdag blev testet positiv for coronavirus.

Der er nu også blevet konstateret det første tilfælde af lokal smittespredning i Victoria, og Herald Sun skriver tirsdag, at det nu ikke længere er et spørgsmål om, 'hvis' store begivenheder med mange tilskuere vil blive aflyst – det handler nu om 'hvornår'.

Alligevel vil man gennemføre weekendens Formel 1-løb i Albert Park, der sidste år havde et samlet officielt tilskuertal på 324.100.

Anden afdeling af Formel 1-VM 2020 skal efter planen køres i Bahrain. Her har man allerede besluttet, at løbet skal gennemføres bag lukkede døre. Bahrain er det land i Mellemøsten, der bortset fra Iran har registeret flest tilfælde af coronavirus.

Kinas Grand Prix, der midt i april skulle være afviklet som fjerde afdeling af VM, er blevet udskudt på ubestemt tid.