B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard overværer i weekenden sit 603. grandprix. Det er på grund af coronavirussen anderledes end alle andre!

CORONA-TEST

Alle, der får lov til at besøge et grandprix i år, skal gennemgå jævnlige corona-test. Man skal have en frisk negativ test med, inden man ankommer til banen, og alle skal herefter testes minimum hver femte dag. Der er oprettet tre centre på banen, hvor kørere, teammedlemmer og mediefolk dagligt testes. For FIA og Formel 1-organisationen har de stramme restriktioner været en succes: Igennem 10 uger har op mod et par tusinde mennesker været med til otte løb i seks lande. Der er i denne periode gennemført tæt på 25.000 test – og kun fem har været positive (inklusive Racing Point-kører Sergio Perez, der ikke kunne stille op i to løb).

Formel 1-organisationen har i denne weekend oprettet tre corona-testcentre på Monza-banen. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Formel 1-organisationen har i denne weekend oprettet tre corona-testcentre på Monza-banen. Foto: Grand Prix Photo

TILSKUERE

Italiens Grand Prix er ottende afdeling af Formel 1-VM 2020 og afvikles som de syv foregående uden tilskuere. FIA og Formel 1-organisationen har haft svært ved at finde baner i årets løb, for med tomme tribuner forsvinder det normale indtægtsgrundlag. Rygter antyder, at Formel 1-organisationen, der er afhængig af tv-indtægterne, ligefrem har måttet betale baner for at afvikle løb. Flere af de baner, der har indvilget i at køre uden tilskuere, har derfor fået forlænget deres aftaler for de kommende år på favorable vilkår.

I stedet for tilskuere har arrangørerne i Monza besat tribunerne med fotos af nogle af de læger og sygeplejersker, der fik Italien gennem corona-krisen. Foto: Grand Prix Photo Vis mere I stedet for tilskuere har arrangørerne i Monza besat tribunerne med fotos af nogle af de læger og sygeplejersker, der fik Italien gennem corona-krisen. Foto: Grand Prix Photo

MEDIECENTER

Normalt er der omkring 200 journalister og 100 fotografer til et Formel 1 grandprix. I år har det internationale bilsportsforbund FIA af hensyn til corona-smittefaren skåret markant ned på antallet af akkrediterede pressefolk, og i Monza er der cirka 25 journalister og 20 fotografer. Alle er nøje udvalgt af FIA og skal hele weekenden opholde sig i deres egen lille 'boble' med kollegaerne. De må ikke komme i kontakt med for eksempel kørere og mekanikere, der befinder sig i en anden 'boble'.

Der er rigtig god plads i mediecenteret på Monza-banen – i stedet for de sædvanlige 300 mediefolk er der cirka 25 journalister og 20 fotografer. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Der er rigtig god plads i mediecenteret på Monza-banen – i stedet for de sædvanlige 300 mediefolk er der cirka 25 journalister og 20 fotografer. Foto: Grand Prix Photo

INTERVIEW

Af hensyn til smittefaren er alle interview med kørere og teamchefer indtil nu foregået via videokonferencer. Selv de journalister, der er til stede i mediecenteret, må udelukkende stille spørgsmål online. I Monza tillod enkelte team for første gang face to face-seancer under strenge sikkerhedsforanstaltninger i specielle rum. B.T. fik det første interview med Kevin Magnussen – i behørig, afsprittet afstand og med maske, naturligvis.

B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard interviewer Kevin Magnussen i Monza. Foto: Grand Prix Photo Vis mere B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard interviewer Kevin Magnussen i Monza. Foto: Grand Prix Photo

FANS

Alverdens Formel 1-fans er frustrerede over, at de ikke kan komme ind og se deres helte. Det seneste grandprix i Belgien forrige weekend blev kørt på Spa-Francorchamps-banen, der er omkranset af skov. Enkelte tilskuere forsøgte at snige sig tæt på banen gennem skoven, men det lokale politi brugte helikoptere og varmesøgende kamaraer til at stoppe dem. De blev sendt væk og i flere tilfælde idømt store bøder. En hollandsk bus med Max Verstappen-fans blev standset ved grænsen og sendt tilbage af politiet. Monza-banen ligger i en park, der kan låses effektivt af, og de lokale fans må nøjes med at stå ved indgangen for at få et glimt af deres idoler.

Fans må vente uden for Monza-banen for at få et glimt af Lewis Hamilton og co. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Fans må vente uden for Monza-banen for at få et glimt af Lewis Hamilton og co. Foto: Grand Prix Photo

MASKE

Alle, der har fået adgang til Monza-banen og den omkringliggende park, skal bære mundbind. Selv de få fotografer, der har fået lov til at dække løbet og arbejder i fjerntliggende sving milevidt fra alle andre, skal bære mundbind. I mediecenteret, hvor der er masser af plads og minimum tre meter mellem de få journalister, skal man også bære maske. Reglerne omfattes fra mange sider som unødigt stramme – måske derfor har spøgefugle også iklædt statuen af den femdobbelte verdensmester Juan Manuel Fangio et mundbind.