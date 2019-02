Når Formel 1-feltet til maj skal køre Spaniens Grand Prix på Circuit Barcelona-Catalunya, så afvikles løbet over 66 omgange.

Tirsdag kørte danskeren omtrent det dobbelte antal omgange, da årets anden og sidste vintertest startede på banen nord for Barcelona. Hele 130 omgange blev det til på en testdag, der understregede, at Haas-teamets 2019-model VF19 har overstået sidste uges ’børnesygdomme’.

Kun Pierre Gasly i Red Bull-Honda nåede med 136 omgange at køre en smule længere end Magnussen.

De mange omgange gav danskeren mulighed for at arbejde med finjusteringen af bilen. Udvikling var vigtigere end omgangstider, og Magnussen sluttede dagen på ottendepladsen blandt de 13 kørere, der var på banen. At det stadig er for tidligt at vurdere styrkeforholdet i feltet understreges af, at den engelske debutant Lando Norris i det kriseramte McLaren-team satte dagens hurtigste tid - cirka et sekund hurtigere end Magnussen.

Vintertesterne er Kevin Magnussens første mulighed for at arbejde sammen med sin nye ingeniør, Gary Gannon. Den erfarne englænder har de seneste år været ingeniør for Romain Grosjean, men er nu rykket over til danskeren i den anden side af Haas-garagen.

»På den måde har jeg jo allerede kendt Gary i to år,« siger Magnussen til B.T.

»Han har godt nok siddet på den anden side af bordet, men han har lyttet til al min feedback og set alle mine data. Og han har igennem de to år sammenlignet mine data med Romains, så han kender allerede rigtig meget til mig. Gary ved, hvad Romain kan, og nu ser han på mig med friske øjne og fra andre synsvinkler. Jeg er spændt på vores samarbejde. Der vil naturligvis være en vis indkøringsperiode, men den er allerede startet,« fortsætter Kevin Magnussen.

Vintertesten fortsætter tirsdag, hvor Grosjean overtager Haas-raceren inden Magnussen kører igen onsdag.