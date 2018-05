En forholdsvis stille fredagstræning endte med, at Kevin Magnussen kom i et uheldigt fokus.

I de allersidste minutter af den såkaldte FP1 brokkede Sauber-køreren Charles Leclerc sig højlydt over radioen:

»Han skal forstå, at han ikke er alene på banen,« lød det fra franskmanden rettet mod den danske Haas-kører:

»Helt ærligt, han er på en langsom omgang, men han holder linien.«

På tv-billederne kunne man se den hvide Sauber-racer have problemer med at overhale på start-mål-langsiden, hvor han dog kom forbi til sidst.

Tv-billederne viste også Saubers teamchef Frederic Vasseur ryste på hovedet af episoden i pitten. Her kan du læse om, hvordan BTs Formel 1-korrespondent Peter Nygaard på forhånd sagde, at Kevin Magnussen netop ikke havde brug for at komme i søgelyset for uheldige situationer med andre kørere.

Men måske skaden er sket. I Sky Sports livedækning af fredagens første træning lyder det:

»Den seneste til at rette sin vrede mod Kevin Magnussen - i høj grad Formel 1's 'bad boy' i 2018 - er Charles Leclerc, der brokker sig over, at Haas-køreren var i vejen.«

Nu er spørgsmålet så, om danskerens kørsel kan udløse en straf fra stewarderne. Det vil de kommende timer vise.

I første omgang er Kevin Magnussen blev indkaldt af stewarderne for at forklare, hvad der skete.

Kevin Magnussen endte første træning som 11.-hurtigst med tiden 1,20.637. Det var efter holdkammeraten Romain Grosejan, der endte med at være lige omkring syvtiendedele hurtigere. Franskmanden satte dog sin tid på det hurtigere softdæk, mens danskeren bedste tid blev sat på mediumdækket.

Helt i front satte Mercedes sig på første træning i Barcelona. Her var Valtteri Bottas hurtigst foran holdkammeraten Lewis Hamilton.

The Mercedes pair lead the way in FP1 morning in Barcelona



Op til sæsonens femte Formel 1-weekend blev der traditionen tro præstenteret flere opdateringer i feltet. Mest markant hos Red Bull, men her endte dagen tidligt for Daniel Ricciardo, der sendte sin racer i barrieren.

I det hele taget havde kørerne problemer på den nye asfalt, hvor virkeligt mange spandt af banen undervejs, men de fleste gange fik de styr på hestekræfterne igen. To gange måtte der en virtuel safety car til. Da Daniel Ricciardo kørte helt af banen, og da Williams' Labce Stroll gjorde det samme.

Herunder kan du se, hvordan første træning forløb, BT.dk er tilbage med livedækning af anden træning kl. 15: