I paddocken på Sotji-autodromen tales der op til weekendens russiske grandprix om, at Kevin Magnussens Haas-team er tæt på en ny titelsponsor.

Efter tre år i Formel 1 uden titelsponsor indgik teamet op til denne sæson en aftale med den engelske energidrik-producent Rich Energy. Efter måneders ballade sluttede samarbejdet i ugen op til Singapores Grand Prix, men nu erfarer B.T., at det polske olieselskab PKN Orlen kan blive ny Haas-sponsor.

PKN Orlen har i år været med til at finansiere polakken Robert Kubicas Formel 1-comeback hos Williams-teamet. Det blev aldrig nogen succes, og Kubica meddelte i sidste uge, at han forlader Williams efter denne sæson. I stedet antyder paddock-rygterne, at han at blive tredje- og reservekører hos Haas, der samtidig får PKN Orlen som sponsor.

»Ingen kommentarer,« var Haas-talsmand Stuart Morrisons svar, da B.T. torsdag spurgte til rygterne.

Tre gange af fire mulige har Kevin Magnussen scoret point på Sotji-banen ved den russiske Sortehavs-kyst; senest med en ottendeplads sidste år.

»Det er en god bane,« siger Magnussen om den russiske autodrom, der snor sig rundt om en række at de store stadions fra vinter-OL 2014.

»Der er lagt op til race og der er gode muligheder for at overhale. Jeg kan godt lide Sochi Autodrom!«

Efter en lovende indsats på gadebanen i Singapore sidste søndag, er der efter en lang, frustrerende sommer med den problematiske VF19-model en optimistisk stemning i Haas-lejren.

»Det går den rigtige vej med at forstå problemerne, men det handler ikke så meget om at finde et ’quick-fix’ til den nuværende model, for det er langt vigtigere at forstå, hvad der er gået galt,« siger Magnussen og fortsætter:

»Jeg vil ikke sige, at 2019 allerede er tabt, men nu skal vi fokusere på 2020, så vi får en bedre bil til næste sæson.«

»Det er en lille smule frustrerende, for selvfølgelig ville vi helst gøre det så godt som muligt, men nu koncentrerer vi os mest om at afprøve en masse ting med de forskellige versioner, vi har udviklet,« siger danskeren.

»Den bil, vi bruger her, er en ’hybrid’. En version, hvor vi kan bytte en masse komponenter ud og på den måde lære så meget som muligt.«