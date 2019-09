Kevin Magnussen har styr på Sochi.

I høj grad.

Det har han vist før - og nu skal han vise det igen.

Øverst i artiklen kan du se den danske Haas-kørers kanon-omgang fra sidste år, hvor han nærmest sensationel kørte sig til en femteplads i kvalifikationen.

Her lagde han sig efter to Mercedes'er og to Ferrari'er.

Det resultat skal han forsøge at leve op til på lørdag - men altså i en noget mere utilregnelig racer, som Haas anno 2019 har været.

Kevin Magnussen endte med at blive nummer otte i løbet.

