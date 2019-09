Med to sejre på en uger har Charles Leclerc stemplet ind som Ferraris nye førstekører.

Ligesom i Belgien i sidste weekend startede han fra pole position i Italiens Grand Prix, og selvom Mercedes på skifte sendte Lewis Hamilton og Valtteri Bottas i clinch med ham, kom han i mål til sejr, der fik tusindvis af Ferrari-fans til at invadere banen i en kollektiv lykkerus.

»Der var fantastisk at stå på podiet og de se mange ’tifosier’med Ferrari-flag,« sagde Leclerc efter løbet.

»Det er svært at beskrive mine følelser i dag. Specielt efter sidste weekend,« fortsatte Leclerc med henvisning til at han scorede sin første sejr i Belgien dagen efter hans ven og landsmand Anthoine Hubert omkom i en Formel 2-ulykke.

Charles Leclerc vandt weekendens løb. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Sebastian Vettel understregede med en snurretur tidligt i løbet, at hans plads som Ferraris reelle første er overtaget af Leclerc. Den frustrerede tysker møvede sig tilbage på banen på en så uforsvarlig måde, at det sendte Lance Stroll i sandkassen og Vettel selv i pit til en 10-sekunders stop-and-go straf.

Om 32-årige Vettel med fire titler på VM-kontoen kan finde sig i en andenkører-rolle bag 21-årige Leclerc er efterhånden et relevant spørgsmål. Hvis Vettel ændrer fremtidsplaner, kan det skabe en rokade ned gennem feltet, hvor mange kørere kan blive berørt.

For Kevin Magnussen og Haas udviklede Italiens Grand Prix sig til endnu en frustrerende eftermiddag.

Danskeren fik en fornuftig start, og holdt sig ude af de problemer, der blandt andet sendte hans teamkammerat Romain Grosjean ned gennem afkørselsarealet. I lang tid lå Magnussen i top-10, og han forvarede sig heroisk mod en række angreb fra Sergio Perez.

Presset blev i anden halvdel af løbet så massivt, at han med en bremse-fejl ødelagde sine dæk, og måtte i en ekstra gang i pit. Få omgange senere fik han besked på at trække sig ud af løbet, fordi bilen havde udviklet en hydraulisk problem.

»Vi havde mulighed for at score poit i dag, og jeg skulle prøve at holde fast i det. Jeg kæmpede med alt hvad jeg havde for at holde de andre bag mig, men det var bare ikke muligt,« sagde han efter løbet.

»Og til sidst fik jeg det hydrauliske problem, der betød at jeg måtte udgå.«

Italiens Grand Prix var årets sidste Formel 1-løb i Europa. Næste afdeling af VM køres i Singapores gader om 14 dage.