Haas F1 Team har ikke travlt med at udnævne kørere til Formel 1-VM i 2021.

Det er udmeldingen fra teamchef Guenther Steiner, efter Sergio Perez torsdag også meldte sig ledig på kørermarkedet.

»Der er ikke mange ledige sæder tilbage, og udvalget af kørere bliver bedre og bedre. Og set fra vores synspunkt er det godt – jo flere, vi kan vælge imellem, jo bedre,« siger Steiner i en videokonference med blandt andet B.T.

Se B.T.s liste over kandidaterne til Haas-raceren i 2021 nedenfor.

Perez, der bliver afløst af Sebastian Vettel hos Racing Point/Aston Martin, er med sin erfaring og mexicanske sponsorer utvivlsomt interessant for Haas F1 Team.

»Jeg har stor respekt for Sergio, men der er andre kørere på samme niveau,« bekræfter Steiner og tilføjer:

»Jeg taler med alle potentielle kørere, og jeg har lavet en liste til Gene (Haas, team-ejer, red.) med cirka 10 navne. På listen er vores nuværende to kørere, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, og to af de andre kender I vel også,«.

Han menes dermed at henvise til Perez og Nico Hülkenberg. Han vil ikke nævne flere navne, men Ferraris juniorkørere fra Formel 2 Mick Schumacher, Callum Ilott og Robert Shwartzman er utvivlsomt også inde i billedet.

Ud over de to pladser hos Haas F1 Team har kun Alfa Romeo, der kører med Ferrari-motorer, ledige sæder til Formel 1-VM 2021.

B.T. giver her sit bud på kandidaterne til Haas-raceren i 2021:

Sergio Perez

Mexicaneren er den lidt sjældne kombination af både at have penge og et stort talent. Den kombination gør Perez giftig på kørermarkedet, hvor han besidder hele pakken. Hverken Haas eller Alfa Romeo vil have lyst til eller råd til at sige nej til Sergio Perez, hvis han er klar.

Nico Hülkenberg

Den tyske racerkører er stadig varm i Formel 1, hvor han fik sit ry til at blomstre, da han leverede overbevisende, da han vikarierede for Perez ved to løb hos Racing Point. Men Hülkenberg er dyr i drift, og det kan spænde ben for ham. Talentet er uomtvisteligt, og han vil være en stærk kandidat hos Haas.

Sergio Perez og Nico Hülkenberg har tidligere været teamkammerater hos Force India. Det kan ske igen hos Haas.

Kevin Magnussen

Med fire år i sædet hos Haas har Magnussen - i Formel 1-sammenhæng - aftjent sin værnepligt for holdet. Det er længe at køre hos et lille midterhold i Formel 1, og det vil ikke være en skandale at skifte ud fra Haas' synspunkt. Magnussen har ofte leveret stabilt og nogle gange kørt raceren op på et niveau, den reelt ikke var på. Er stadig en attraktiv løsning hos Haas.

Romain Grosjean

Den franske racerkører må efterhånden være færdig hos Haas, hvor han ikke ser ud til at kunne levere så meget mere på banen. Grosjeans tekniske viden og feedback menes dog at være i høj kurs internt. Kun en yderst stærk afslutning på sæsonen bør være nok til at stå foran Magnussen, når pladserne fordeles hos Haas.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean sidder usikkert i sædet hos Haas.

Callum Ilott

Fører lige nu Formel 2-mesterskabet, og den 21-årige englænder har længe gjort det godt i de klasser, han har deltaget i. Han mangler dog den helt store sejr i et mesterskab, men vinder han årets Formel 2, vil Ferrari for alvor presse på for at få ham ind i Formel 1. Umiddelbart er Ilott dog den mindst interessante af Ferraris tre akademi-kandidater hos Haas.

Robert Shwartzman

Det russiske stjerneskud er et af de mest hypede talenter i de lavere Formel-klasser og smadrede al modstand i seneste års Formel 3. Han imponerer fortsat i Formel 2, hvor han i sit debutår kører med om mesterskabet. Robert Shwartzman er blot 20 år, men han ligner allerede en mulig Ferrari-kører i fremtiden, hvor hans russiske ophav ikke vil være en kommerciel bagdel.

Mick Schumacher

Lad os bare være helt ærlige: Det er mest af alt 21-årige Micks efternavn og far, den syvdobbelte verdensmester Michael Schumacher, som gør ham interessant i Formel 1. Mick Schumacher er en udemærket racerkører, men han er et niveau under de bedste i Formel 2. Men i Formel 1 har han en kommerciel værdi, der gør op for de mangler, som Mick Schumacher har som racerkører. Chok, hvis han ikke kører hos Haas eller Alfa Romeo i 2021.

Michael Schumacher til venstre og Ilott Callum til højre.

Outsiderne

Louis Delétraz

Den 23-årige kører fra Schweiz er kun interessant i det lys, at han er reservekører hos Haas. Louis Delétraz har kun markeret sig i regionale serier, mens hans kørsel i Formel 2 og Formel 3 ikke kommer i nærheden af de øvrige kandidater. Bør ikke være en trussel for Magnussen.

Pietro Fittipaldi

Han har efternavnet til at køre i Formel 1, men titlen som udviklingskører hos Haas bør være det tætteste, 24-årige Fittipaldi kommer et sæde i verdens bedste racerbiler. Hans største force er værdien af efternavnet på det amerikanske racermarked.

Antonio Giovinazzi

Italieneren med Ferrari-forbindelsen sidder usikkert hos Alfa Romeo, selv om præstationerne i år er forbedret ved siden af den aldrende Kimi Raikkönen. Blandt andet matcher Giovinazzi faktisk Kevin Magnussen i vundne placeringer på løbets første omgang, hvilket er en overset egenskab. Giovinazzi har tidligere testet for Haas.

Robert Kubica

Den gamle polak er et solidt langskud. Kubica holder formen ved lige i den tyske DTM-serie, og han røg hurtigt ud af Formel 1 efter comebacket hos Williams. Kubica har kontakt til Haas, der ønskede ham ind som test- og reservekører. Kommer med en del penge, hvis Gene Haas også tager den del med ind i sin samlede bedømmelse.