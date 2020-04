Rigmanden Lars Seier Christensen var i sin tid rasende over ikke at få Formel 1 til Danmark.

Men i dag er han lettet over, at Københavns Kommune stoppede projektet, der ville have Kevin Magnussen og de øvrige Formel 1-stjerner til at køre race i hovedstadens gader.

Det var ellers en både skuffet og oprevet Lars Seier Christensen, der måtte se sin og forretningspartner Helge Sanders drøm om et dansk Formel 1-løb, dø på Københavns Rådhus.

Men nu har den i gangværende coronakrise vendt op og ned på rigmandens tanker om de kuldsejlede planer.

Lars Seier Christensen er lettet over, at han ikke fik Formel 1 til Danmark. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Seier Christensen er lettet over, at han ikke fik Formel 1 til Danmark. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Det skriver Lars Seier Christensen selv i et opslag på Facebook.

»Vi forsøgte at overkomme alle mulige udfordringer ved at få Formel 1 til at køre i gaderne i København. Men vi så slet ikke coronaen komme. Da det kom til stykket, fik vi ikke tilladelse til at gå videre med projektet.«

»Jeg var meget skuffet dengang, men lige nu er jeg faktisk ret glad for, at vi ikke sidder med et aflyst projekt til 100 mio. dollars (6-700 mio. kr. red.) den 26. juli denne sommer,« konkluderer den tidligere medejer af Saxo Bank.

Lars Seier Christensens forudsigelse omkring en aflysning af et potentielt Formel 1-løb i juli er ikke helt forkert.

Indtil nu er alle Formel 1-løb frem til juni måned enten aflyst eller udsat på ubestemt tid.

Senest var det Canadas Grand Prix, der blev udsat tirsdag. Det skulle være kørt midt i juni måned.

Lars Seier Christensen har dog fortsat gang i flere sportsaktiviteter med måde Rungsted Seier Capital og et World Tour-cykelhold med Bjarne Riis.