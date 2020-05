Så er den store kørerrokade i Formel 1 skudt i gang.

Torsdag meddeler McLaren, at feltets største tandpastasmil, Daniel Ricciardo, skal køre for holdet fra 2021-sæsonen på en flerårig aftale.

Australieren skifter fra Renault-teamet.

Det sker efter, at spekulationerne i de seneste dage har raset oven på Sebastian Vettels besked om, at han forlader Ferrari efter denne sæson.

Endnu er der ikke offentliggjort en afløser i det eftertragtede røde sæde, men McLarens Carlos Sainz har været en særdeles varm kandidat - og det ser nu ud til sandsynligvis at blive til virkelighed.

Selv om Ferrari endnu ikke har meldt noget ud.

I hvert fald skal Daniel Ricciardo afløse netop Carlos Sainz hos det britiske team.

»Vi ønsker ham held og lykke med den næste etape i karrieren, når han forlader McLaren,« som McLarens teamchef, Andreas Seidl, udtrykker det i forbindelse med signingen af Daniel Ricciardo.

Med hans exit hos Renault kan der nu opstå en særdeles interessant situation hos det franske hold set med danske øjne. For ifølge B.T.s oplysninger står det unge talent Christian Lundgaard forrest i køen af teamets juniorkørere til at få et sæde i Formel 1 næste år.

Hvem der skal køres sammen med Esteban Ocon næste år har Renault dog ikke sat ord på torsdag. Her bliver der udelukkende taget afsked med Daniel Ricciardo i en kortfattet meddelse.

Det lyder, at en 'forhandlingerne om en kontrakforlængelse ikke har væeret succesfuld'.

»Vores ambitioner og strategi for Formel 1-holdet er uforandrede,« siger teamchef Cyril Abiteboul til holdets hjemmeside samt noget, der kan tolkes som en lille stikpille til den udgående australier:

»I vores sport og især i den aktuelle ekstraordinære situation (med coronakrisen, red.) er gensidig tillid, sammenhold og engagement mere end nogensinde afgørende værdier for vores hold.«

Renault har i de seneste år meldt ud, at man fra 2021-sæsonen gerne ser en juniorkører fra egne få chancen i Formel 1, og det er altså i den sammenhæng, at Christian Lundgaard er i spil.

I de seneste dage er tidligere Formel 1-kørere som Fernando Alonso og Nico Hülkenberg dog også blevet bragt i spil til holdet på rygtebørsen.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvornår Formel 1-sæsonen vil begynde.