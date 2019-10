En mystisk sag.

Det kalder B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard den igangværende undersøgelse af udvalgte bildele fra Renaults Formel 1-racere, som blev igangsat efter weekendens Formel 1-løb i Japan.

For har Renault snydt med deres bilers bremsesystem? Det var et af de store spørgsmål, der blev rejst.

»Det er en mystisk sag på mange planer, men dybest set handler det om, at man for at få det optimale ud af en racerbil skal ændre bremsebalancen. Hvor meget man skal have på forhjulene, og hvor meget man skal have på baghjulene, og det ændrer sig i løbet af et løb,« fortæller Peter Nygaard i den seneste udgave af K-Magazine, som du kan høre i bunden af artiklen.

Det er Racing Point, der har nedlagt protest mod Renault-teamet efter mistanke om ulovligheder ved bilernes bremsesystem. Foto: ZURAB KURTSIKIDZE Vis mere Det er Racing Point, der har nedlagt protest mod Renault-teamet efter mistanke om ulovligheder ved bilernes bremsesystem. Foto: ZURAB KURTSIKIDZE

Efter løbet i Japan nedlagde Racing Point-teamet protest mod Renault efter mistanke om, at det fanske teams bremsesystem på bilerne, herunder bremsebalancen, skulle være i strid med reglementet og dermed ulovligt. Derfor blev flere af Renault-bilernes dele beslaglagt af FIA til nærmere undersøgelse.

Fordi bremsebalancen på en bil ændrer sig undervejs i et løb, skal den løbende justeres af køreren. Og kun af køreren.

»Det kan køreren gøre (justere balancen, red.) fra bilen på rattet, og det må kun køreren gøre. Det må ikke ske udefra. I reglementet står der, at det er forbudt, at den slags sker automatisk, og at det er køreren, der skal kontrollere bilen. Så hvis der er tale om, at bremsebalancen er blevet ændret, uden at køreren har drejet på et eller andet, så er det ulovligt,« uddybber Peter Nygaard.

Det er kernen i sagen om Racing Points protest mod Renault, der netop nu er ved at blive undersøgt til bunds. Et automatiseret bremsesystem gør alt andet lige en racerbil nemmere at køre, hvis ikke køreren selv skal justere den manuelt.

Renault har indleveret flere dele fra racerbilerne til nærmere undersøgelse. Foto: diego Vis mere Renault har indleveret flere dele fra racerbilerne til nærmere undersøgelse. Foto: diego

Men spørgsmålet, der rejser sig og som gør sagen mystisk, er, hvordan Racing Point har opdaget eller fået mistanke om, at Renaults bremsesystem angiveligt skulle være ulovligt.

»Det, der måske er allermest interessant, er, hvordan i alverden Racing Point har fået kendskab til det. For det er jo ikke bare noget, de har sagt - at de tror, der er noget med Renaulten. De har indleveret en tætskrevet rapport, hvor de mere eller mindre, må man gå ud fra, i detaljer beskriver det her system,« fortæller Peter Nygaard.

Når analysen af de pågældende dele fra bilerne er færdiggjort, skal FIA's stewards vurdere, om Renault har gjort noget ulovligt, og om hvordan de i så fald skal straffes.

Daniel Ricciardo sluttede løbet i Japan som nummer seks, og holdkammeraten Nico Hülkenberg sluttede som nummer ti.