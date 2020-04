Danske Christian Lundgaard har fortsat en stor stjerne hos Renaults Formel 1-team.

Det slog Renaults akademichef Mia Sharizman fast onsdag aften.

Det skete, da han gæstede Viasat Sport Live.

»Vores mål med at have ham (Lundgaard, red.) på akademiet har altid været at få ham i Formel 1 hos os,« siger Mia Sharizman.

18-årige Christian Lundgaard har gennem flere år været en højt skattet kører på Renaults talentakademi, hvor han efterhånden ligner det stærkeste kort.

Og teamet har for længst meldt ud, at de gerne ser en kører fra akademiet i den ene af Renaults to Formel 1-racere i 2021.

Det vil konkret sige, at Christian Lundgaard skulle erstatte enten Esteban Ocon eller Daniel Ricciardo.

Australierens kontrakt udløber i 2021, og han kan derfor potentielt efterlade et ledigt sæde.

Men lige nu skal Christian Lundgaard først og fremmest koncentrere sig om Formel 2-sæsonen.

»Nu skal han først køre Formel 2 for at opsamler nok point til den superlicens, man skal have i Formel 1,« siger Mia Sharizman og fortsætter:

»Men vi tror på, at han vil, med det vi har set fra ham i Formel 3 og Formel Renault, tror vi på, taget skridtet videre med os.«

»Det håber vi, men det sidste skridt ind i Formel 1 handler også om, at han skal have en rigtig god sæson i Formel 2,« slutter han.