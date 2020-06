Den tidligere Formel 1-kører Ralf Schumacher langer hårdt ud efter sit tidligere hold Williams.

Hans kritik retter sig helt konkret med holdets nuværende og tidligere teamchef, Claire Williams og hendes, far Frank Williams, som han mener bør træde tilbage, hvis holdet skal tilbage på ret kurs.

»Det lader til, at hverken Frank Williams eller Claire Williams har været i stand til at lede teamet på en moderne måde,« siger Ralf Schumacher til SpeedWeek.

Williams-holdet, som Frank Williams i sin tid var med til at stifte, har haft det meget vanskeligt i Formel 1-feltet de seneste år, og i 2019-sæsonen formåede holdet kun at score et enkelt point i VM-stillingen og sluttede som feltets absolut dårligste hold.

Claire Williams står i spidsen for Williams-holdet, som hendes far Frank Williams i sin tid var med til at stifte. Foto: Maxim Shemetov

Og nu mener Ralf Schumahcer, at det er tid til forandring på det engelske hold, hvis holdet skal have nogen form for succes i den nærmeste fremtid.

»Der er en del galt med deres ledelsesstil. Vejen skulle have været banet for yngre medarbejdere i ledelsen for mange år siden. Jeg har oplevet det selv. Tiderne er skiftet,« siger Schumacher.

Formel 1-holdet har ud over de dårlige resultater også haft det svært økonomisk. Holdet havde i 2019 havde et dundrende underskud på lige knap 110 millioner kroner, efter at det året inden var blevet til et underskud på cirka det samme beløb.

Ydermere kom det frem, at man i teamet går med overvejelser om at sælge større eller mindre dele af Williams-brandet 'inklusive et potentielt salg af hele selskabet' bag Formel 1-holdet. Endnu er den endelige beslutning om et salg ikke truffet, men processen er dog formelt indledt.

Ralf Schumacher tilbage i 2001. Foto: REUTERS

Ralf Schumacher, der er bror til Michael Schumacher, kørte for Williams fra 1999 til 2004, og holdet har derfor en stor plads i den tyske kørers hjerte. Men selv om tingene ser noget dystre ud for Williams i øjeblikket, tror han stadig på projektet Williams, hvis altså bare der sker nogle vitale ændringer.

Williams debuterede i Formel 1 i 1977 og har været med lige siden. Syv gange har teamet kunnet juble over at have en verdensmester, mens det er blevet til ni konsttruktørtitler.

Nu kan den 'nye strategiske vej' vende op og ned på alt for Williams, der hører hjemme i byen Grove vest for London.

I denne sæson er det George Russell og Nicholas Latifi, der skal sidde i Williams-racerne.