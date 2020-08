De har haft deres kontroverser, men alligevel kan de ende med at stå side om side i næste sæson.

Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg som teamkammerater fra 2021. Det er ikke et helt utænkeligt scenarie.

Den garvede tysker bekræfter i hvert fald til Formel 1's officielle hjemmeside, at han er i dialog med flere hold.

»For at være ærlig, så har jeg været i kontakt med en del mennesker i Formel 1 på det seneste, herunder holdchefer. Både uformelle snakke, men også omkring fremtiden,« siger han.

Nico Hülkenberg i for en stund tilbage i Formel 1. Foto: Mark Sutton Vis mere Nico Hülkenberg i for en stund tilbage i Formel 1. Foto: Mark Sutton

Nico Hülkenberg gjorde sin debut i motorsportens fineste klasse tilbage i 2010, sad over et år og kørte efterfølgende otte sæsoner i streg. Renault valgte dog ikke at forlænge med tyskeren forud for denne sæson for i stedet at give plads til den unge franskmand Esteban Ocon.

Han blev senest indkaldt som erstatning for Sergio Perez hos Racing Point, der blev testet positiv for Covid-19, til det britiske grand prix, men den uheldige tysker fik aldrig lov til at køre løbet, da der opstod tekniske problemer med hans racer.

Til det kommende grand prix, ligeledes i Storbritannien, er Nico Hülkenberg igen at finde i Racing Point-raceren, da Perez igen har indleveret en positiv test for coronavirus-

»Vi snakker løst, men der er ikke noget konkret endnu. Det går nok et par uger, inden det for alvor bliver seriøst,« tilføjer Hulkenberg, om sin nuværende situation.

Kevin Magnussens hold, Haas, er et af de fem hold, som endnu ikke har lagt sig fast på næste sæsons kørere. Derfor er der en reel mulighed for, at Kevin Magnussen enten må se sig om efter en ny arbejdsgiver - eller måske endda blive holdkammerater med Hülkenberg.

De to kørere har en speget historik sammen.

Under det ungarnske grand prix i 2017 lå de to kørere i en tæt duel, hvor Hulkenberg blev presset af banen af netop Magnussen. Efter løbet konfronterede Hülkenberg så Magnussen under et live interview, da han sagde, 'tillykke med titlen som den mest usportslige kører i feltet', hvortil Magnussen kontakt svarede 'sut mine boller'.

Efterfølgende har begge kørere dog talt situationen ned, og sidste sommer lagde Hulkenberg ikke skjul på, at han intet problem ser i at få Magnussen som teamkammerat.

Nico Hulkenberg er den Formel 1-kører, der har kørt flest løb uden at have været på podiet. Måske chancen snart byder sig for at gøre kål på den rekord.