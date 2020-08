Der er lagt op til en alternativ strategi, når Kevin Magnussen klokken 15.10 starter Spaniens Grand Prix fra 16. position.

Magnussen og hans Haas F1-teamkammerat Romain Grosjean har som de eneste i feltet ingen nye medium-dæk tilbage til løbet. Faktisk har de begge kun et enkelt sæt brugte medium-dæk til rådighed, og det vil få indflydelse på deres strategi.

Til gengæld har Haas-kørerne, der begge blev slået ud i første del af kvalifikationen (Q1) hele tre sæt nye soft-dæk

Alle kørerne har 13 sæt dæk til hver grandprix-weekend.

Man skal benytte mindst to dæktyper i løbet, og med kun et sæt brugte medium-dæk er der lagt op til tre eller måske flere pitstop for Haas-kørerne i Spanien.

Circuit de Barcelona-Catalunya er med mange mellemhurtige sving ganske hård ved dækkene, og i den spanske sommerhede ventes asfalttemperaturen under løbet at runde 50 grader.

Hard-dækket er noget møg Lando Norris, McLaren-kører

Dæk-leverandør Pirelli har regnet ud, at den hurtigste strategi for de 66 omgange vil være to perioder a 19 omgange på soft-dæk og 28 omgange på medium.

Haas-kørerne få svært ved at få 28 konkurrencedygtige omgange ud af deres brugte medium-dæk, og som alternativ foreslår Pirelli en tre-stops strategi. Den vil så kunne bestå af 21 omgange på medium og tre gange 15 omgange på soft.

Løbets tre favoritter, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (begge Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull) har nærmest det omvendte problem af Haas-kørerne. De råder alle over to sæt nye medium-dæk, men har til gengæld kun brugte soft-dæk.

Det tredje dæk til Spaniens Grand Prix, hard, har indtil nu ikke været nogen succes.

»Det er noget møg,« sagde Lando Norris (McLaren) efter at have prøvet det fredag.

»Det føltes som om, jeg ville have mere vejgreb på regnvejrsdæk!«

Haas har flere gange i år forsøgt sig med alternative strategier. Det var således en modig beslutning om at starte på tørvejrsdæk i Ungarns Grand Prix, der sikrede Kevin Magnussen teamets hidtil eneste VM-point.