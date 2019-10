De har haft deres op- og nedture, og særligt nedturene har præget McLaren de seneste år.

Men denne sæson lader det historiske hold til at have fået gravet en hel del grus ud af maskineriet.

McLaren er på vej tilbage til der, hvor de hører til, og det er der flere gode grunde til.

»Nu er de på det niveau, hvor de skal være med de ressourcer, de har, og den størrelse, teamet har. Det er et topteam, som så af forskellige grunde ikke har en eksklusiv motorpartner, fordi de har dummet sig, som de har gjort mange gange de sidste år,« lyder det fra B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, i den seneste udgave af K-Magazine, som du kan høre i bunden af artiklen.

Carlos Sainz er én af de to McLaren-kørere, der i denne sæson har fundet god fart i bilen. Foto: DIEGO AZUBEL Vis mere Carlos Sainz er én af de to McLaren-kørere, der i denne sæson har fundet god fart i bilen. Foto: DIEGO AZUBEL

»Hvor det før var sådan et kriseramt team, hvor man dårligt turde stikke næsen ind for at få en bid brød, så er det bare et glad team nu i en opadgående spiral, og det skyldes ikke mindst de to kørere (Carlos Sainz og Lando Norris, red.).«

Der er altså kommet en helt anden harmoni i McLaren-garagen, og en stor del af æren for det går til Sainz og Norris, der giver gas, er entusiastiske og pjatter sammen, hvilket har en positiv indvirkning på resten af teamet, ifølge Peter Nygaard.

Racerkører Ronnie Bremer påpeger ligeledes, at en af årsagerne til fremgangen og den gode stemning handler om Fernando Alonso. Eller måske snarere manglen på selv samme.

»De har fået Alonso ud på sidelinjen, i stedet for at han skal være præsidenten, som jeg næsten vil kalde ham. Og det tror jeg, har givet ro hos ingeniørerne til at arbejde med det, de gerne vil. Det feedback, de får fra kørerne, kan de omsætte til noget positivt, fordi der ikke er én, der bestemmer retningen. Det er i min optik det, der i store træk gør forskellen.«

McLaren er på vej tilbage til der, hvor de hører til, og det er der flere gode grunde til. Foto: DIMITAR DILKOFF Vis mere McLaren er på vej tilbage til der, hvor de hører til, og det er der flere gode grunde til. Foto: DIMITAR DILKOFF

»Nu har de to kørere, der er lidt nye og måske mere ydmyge, som hører, hvad ingeniørerne siger. Og så tror jeg også, der er lagt vildt pres på fra toppen og ledelsen, for nu skal der til at ske noget, ellers går McLaren jo i opløsning,« siger Ronnie Bremer.

»Og så skal vi ikke glemme, at de har fået en ny chef, Andreas Seidl fra Porsches sportsvognsprogram, som fører det (projekt McLaren, red.) godt videre, og det er også ham, der er arkitekten bag den nye motoraftale, de får med Mercedes fra 2021,« tilføjer fra Peter Nygaard.

I weekenden skal der køres Formel 1 i Japan, som du naturligvis kan følge på bt.dk, både træning, kvalifikation og selve løbet.

Og det kan godt gå hen og blive en hæsblæsende affære, da der er varslet voldsomt uvejr og massiv regn over Suzuka-banen denne weekend.