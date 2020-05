Nyheden om, at Sebastian Vettel forlader Ferrari efter denne sæson, kommer ikke overraskende.

Da Ferrari i december indgik en ny femårig aftale med 22-årige Charles Leclerc og samtidig undlod at forlænge med 32-årige Vettel, kom skriften på væggen: Leclerc er fremtidens mand, og Vettel skal før eller siden udskiftes.

Nu bliver det så før Ferrari-ledelsen ønskede det.

Man havde håbet at holde på den erfarne tysker endnu et år eller to, men Vettel var for stolt til at acceptere det skam-bud, han fik for nylig. En etårig kontrakt og en enorm lønnedgang er efter hans mening ikke et fair tilbud til en firdobbelt verdensmester.

epa08416045 (FILE) - German Formula One driver Sebastian Vettel of Scuderia Ferrari reacts after he took pole position during the qualifying session of the Canada Formula One Grand Prix at the Gilles Villeneuve circuit in Montreal, Canada, 08 June 2019. The 2019 Canada Formula One Grand Prix will take place on 09 June (reissued 12 May 2020) Various German media reports on 12 May 2020 state Sebastian Vettel is to leave Scuderia Ferrari at the end of 2020 F-1 season following the two parties not reaching a new agreement. According to reports, Scuderia Ferrari has confirmed the separation. EPA/VALDRIN XHEMAJ *** Local Caption *** 55259682 Foto: VALDRIN XHEMAJ Vis mere epa08416045 (FILE) - German Formula One driver Sebastian Vettel of Scuderia Ferrari reacts after he took pole position during the qualifying session of the Canada Formula One Grand Prix at the Gilles Villeneuve circuit in Montreal, Canada, 08 June 2019. The 2019 Canada Formula One Grand Prix will take place on 09 June (reissued 12 May 2020) Various German media reports on 12 May 2020 state Sebastian Vettel is to leave Scuderia Ferrari at the end of 2020 F-1 season following the two parties not reaching a new agreement. According to reports, Scuderia Ferrari has confirmed the separation. EPA/VALDRIN XHEMAJ *** Local Caption *** 55259682 Foto: VALDRIN XHEMAJ

Vettels Ferrari-exit efterlader to spørgsmål: Hvad skal Vettel i 2021? Og hvem skal afløse ham i Maranello?

Jeg tror, Vettel stopper i Formel 1. Hvis han fortsætter, kan McLaren eller Renault være potentielt nye arbejdsgivere. Men hvor spændende er to teams i midterfeltet, når man har vundet fire VM-titler og kørt seks år for Ferrari?

Set med danske øjne er det andet spørgsmål det mest interessante. For hvor står Kevin Magnussen i kampen om at overtage Vettels plads?

Relativt svagt, er jeg bange for. Allermest fordi timingen er forkert. Hvis det her bare var sket for et år siden, havde danskeren stået meget stærkere. Så var han lige kørt ud af sin flotte 2018-sæson. Så var Carlos Sainz Jr lige blevet droppet af Renault. Og så havde Daniel Ricciardo stadig et år tilbage af sin Renault-aftale.

Formula One F1 - Pre Season Testing - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - February 19, 2020 Haas' Kevin Magnussen REUTERS/Albert Gea Foto: ALBERT GEA Vis mere Formula One F1 - Pre Season Testing - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - February 19, 2020 Haas' Kevin Magnussen REUTERS/Albert Gea Foto: ALBERT GEA

Nu er alting meget anderledes. Den lærerige (det er det pæneste ord, jeg kan bruge!) 2019-sæson i den håbløse Haas VF19 gav ikke Magnussen mulighed for at bygge videre på det flotte renomme, han grundlagde i 2018. Og så gælder den gamle Formel 1-sandhed om, at ’hvis du står stille, ryger du baglæns’.

Med andre ord: Magnussen rykkede i 2019 baglæns i køen med potentielle Ferrari-kørere og blev overhalet af Sainz Jr - der havde en flot 2019-sæson hos McLaren - og Ricciardo, hvis Renault-kontrakt nu udløber.

Magnussens gamle ven og krigskammerat Nico Hülkenberg, der er helt fri på markedet og ligesom Vettel kommer fra det interessante Ferrari-marked i Tyskland, kan også være en kandidat til pladsen ved siden af Leclerc.

På flere måder sidder Ricciardo nu med nøglerne til Danmarks Formel 1-fremtid. Det er i dag svært at vurdere, hvor store Magnussens chancer for et Ferrari-sæde reelt er, men de er i hvert fald udtømte, hvis Ricciardo skifter til teamet.

(ARKIV) HAAS F1 Team's Danish driver Kevin Magnussen sits in his car during the tests for the new Formula One Grand Prix season at the Circuit de Catalunya in Montmelo in the outskirts of Barcelona on February 19, 2020. Kevin Magnussen er en af Formel 1-feltets mest rutinerede kørere, men de store resultater lader vente på sig for danskeren, der fortsat drømmer om VM-titlen. Det skriver Ritzau, torsdag den 12. marts 2020.. (Foto: LLUIS GENE/Ritzau Scanpix) Foto: LLUIS GENE Vis mere (ARKIV) HAAS F1 Team's Danish driver Kevin Magnussen sits in his car during the tests for the new Formula One Grand Prix season at the Circuit de Catalunya in Montmelo in the outskirts of Barcelona on February 19, 2020. Kevin Magnussen er en af Formel 1-feltets mest rutinerede kørere, men de store resultater lader vente på sig for danskeren, der fortsat drømmer om VM-titlen. Det skriver Ritzau, torsdag den 12. marts 2020.. (Foto: LLUIS GENE/Ritzau Scanpix) Foto: LLUIS GENE

Men samtidig vil det åbne døren for unge Christian Lundgaard, som Renault-ledelsen selv har bragt på bane som en oplagt afløser for australieren. Læs mere om det her

Det ledige Ferrari-sæde er et andenkører-job bag Leclerc. Den tjans kan Sainz Jr og Magnussen godt acceptere, men spørgsmålet er, om jobbet også er tillokkende for den 30-årige Ricciardo.

I alle tilfælde kan man med en god sæson forrykke magtbalancen i Maranello – det har Leclerc bevist i 2019. Magnussen til Ferrari? Det kan stadig ske. Men det kræver et effektivt bagland. Magnussen selv har gjort, hvad han skulle på banen. Nu må rådgivere, advokater, personlige sponsorer og alle andre i baglandet træde i karakter.

Og de skal ikke vente på, at teamchef Mattia Binotto ringer. De skal selv tage kontakt til Ferrari.