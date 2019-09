Kevin Magnussens tog fra Sochi med to point for niendepladsen. Hans teamkammerat Romain Grosjean udgik på første omgang efter et sammenstød, der ikke var hans skyld.

Formel 1-VM 2019 kører mod enden – efter Ruslands Grand Prix er der kun fem løb tilbage. Det er stadig for tidligt at sætte den endelige streg under sæsonen, men der er allerede nu en ting, jeg vil huske 2019 for: Den udvikling, der er sket internt mellem kørerne hos Haas.

Hos Haas har man ikke en decideret første- og andenkører – det er roller, man først uddeler, når man kæmper om VM. Haas-kørerne er i princippet ligestillede, men i lang tid var det alligevel tydeligt, at Romain Grosjean var en lille smule mere ’lige’ end Kevin Magnussen.

Det var Grosjean, der havde været med fra teamets start. Det var ham, der havde mest erfaring. Det var ham, der i holdets første sæson scorede flest point. Det var ham, der vandt kvalifikationsduellerne. Og det var ham, der i 2017 fik lov at gennemtrumfe et kostbart skift af bremse-leverandør.

Hele forløbet viser, at Kevin Magnussen nu er den kører, Haas satser på. Peter Nygaaard, B.T.s Formel 1-ekspert

Men Magnussen gik fra dag ét hos Haas i clinch med Grosjean. Altid på en konstruktiv måde. Og på trods af et stadigt stigende antal sammenstød skete det altid, uden at det for alvor gik ud over deres personlige forhold. Men det var tydeligt, at han stilede efter at sætte sin teamkammerat på plads.

Bid for bid har han ædt sig ind på Grosjeans position i teamet. I 2017 havde han endnu meget at lære, men allerede i 2018 stod han for størstedelen af Haas-teamets VM-point.

I år har Magnussen fortsat udviklingen og slået Grosjean på alle parametre.

Han ser ud til at ville vinde både med hensyn til kvalifikationsduel og VM-point, men endnu vigtigere: Det er nu den stabile dansker og ikke den temperamentsfulde franskmand, teamledelsen og ingeniører bruger som referencepunkt.

Foto: YURI KOCHETKOV Vis mere Foto: YURI KOCHETKOV

Den definitive understregning af de nye roller kom, da Haas-ledelsen skulle tage stilling til deres 2020-lineup.

Jo, Magnussen havde i princippet en fortløbende kontrakt, der også gælder for 2020. Men som han selv siger: »Formel 1-kontrakter er lavet på papir.« Underforstået: Hvis Haas-ledelsen ville, kunne de sagtens have fundet en vej ud af aftalen med danskeren. Men det ville de ikke. Cer var aldrig tvivl om, at Magnussen skulle fortsætte i teamet.

Grosjeans fremtid var til gengæld længe usikker. I løbet af sommeren var der mange i teamet og endnu flere udenfor, der forventede, at franskmanden blev droppet.

Til slut – efter åbenlyst at have flirtet med Nico Hülkenberg – valgte Günther Steiner og Gene Haas alligevel at fortsætte med franskmanden.

Om det var den rigtige beslutning, vil vise sig i 2020. Men hele forløbet viser, at Kevin Magnussen nu er den kører, Haas satser på.

Det har taget næsten tre år, men i dag fremstår Kevin Magnussen som Haas' førstevalg.

Det, Magnussen i år har gjort mod Grosjean, er det samme som Charles Leclerc hos Ferrari har gjort mod Sebastian Vettel. Som Ayrton Senna hos McLaren tidligere gjorde mod Alain Prost. Og som Lewis Hamilton også hos McLaren gjorde mod Fernando Alonso: De ændrede magtbalancen i teamet til sin egen fordel.

Respekt!