Formel E, VM-serien for eldrevne biler, lægger nu op til at overhale et dansk Formel 1-grandprix indenom. Ifølge den danske arrangør Jørn Grønkjær planlægger Formel E nemlig allerede en afdeling i København i juni næste år.

Dermed er der lagt op til racer-kamp om hovedstadens gader. Både Formel 1 og Formel E vil kræve store ressourcer fra stat og kommune, og der er nøgternt set kun plads til et af løbene i København.

»Vi anser det ikke for realistisk, at der inden for samme år køres både Formel E og Formel 1 i København,« siger Ture Hansen, generalsekretær for den højeste myndighed indenfor firhjulet motorsport, Dansk Automobil Sports Union (DASU), til BT.

Formel E-organisationens banearkitekter har allerede forhåndsgodkendt en 2,5 km lang bane i det centrale København. Det endelige forløb af banen holdes endnu hemmeligt, men afsløres - efter hvad BT erfarer - på et pressemøde i næste uge.

Forhåndsgodkendelsen kom i hus efter kommunens Kultur og Fritidsudvalg i december bevilgede 25.000 euro (cirka 185.000 kr) til en såkaldt forundersøgelse, som Formel E-organisationen kræver af alle potentielle løbs-arrangører.

Formel E Formel E startede i 2014 og er i øjeblikket i gang med sin fjerde sæson.

Alle løbene afvikles som gadeløb

Bilfabrikkerne Renault, Audi, Citroen, Jaguar, BMW, Mercedes, Porsche og Nissan er eller vil være med i Formel E.

Nelson Piquet Jr, Sebastien Buemi og Lucas di Grassi har vundet de tre første mesterskaber.

Hovedparten af Formel E-feltet har en lidet succesrig fortid i Formel 1.

Ifølge Jørn Grønkjær, der er initiativtager og projektleder for de danske Formel E-planer, har Formel E-organisationen efterfølgende tilbudt København en plads i den kommende løbskalender. Der er tale om en treårig aftale, hvor Formel E-organisationen skal have 10 millioner euro (cirka 75 millioner kroner og stigende med fem procent om året) for at stille op med et komplet felt. Hertil kommer anlægget af banen og de omkringliggende faciliteter, som de danske arrangører og kommunen skal stå for.

Der er ikke sat tal på, hvor meget Formel 1-organisationen kræver for at komme til København, men velinformerede kilder antyder, at det handler om mindst det dobbelte af de 75 millioner euro, Formel E koster. Men samtidigt vil der også være markant forskel på indtægterne fra de to løb.

Mens det danske Formel 1-projekt budgetterer med indtægter fra mere end 100.000 tilskuere, der i gennemsnit betaler cirka 3.000 kroner, skal der være gratis adgang Formel E i København.

»I vores budget kommer indtægterne først og fremmest fra kommercielle samarbejdspartnere foruden de forventede offentlige investeringer,« siger Grønkjær.

»Vi ønsker i størst muligt omfang at give københavnere og gæster udefra en gratis oplevelse – det kan være Københavns gave til borgerne. Vi arbejder derfor på en model, hvor der kun betales for tribune og VIP-pladser. Sammenlignet med FIA Formula E Championship i Paris var der her ca 50.000 betalende tilskuere. Vi satser på et tal, der ligger tæt på dette,« fortsætter Grønkjær.

Formel E er i øjeblikket i gang med sin fjerde sæson. I de fire år mesterskabet har været afviklet, har man besøgt omkring 20 byer, men ikke alle steder har Formel E været en succes. Faktisk er det kun Berlin, der har været med i løbskalenderen i alle fire år. En række andre byer har hurtigt trukket sig ud igen, senest Montreal i Canada.

Mens de danske arrangører er meget åbne om 2019-planerne, vil Formel E-organisationen ikke bekræfte, at København kan komme på programmet næste år.

»Vi har desværre ingen kommentarer til kalenderen for næste sæson før efter mødet i FIA´s World Council i juni,« sagde seriens pressechef Sam Mallinson onsdag til BT.