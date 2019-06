Overraskende.

Sådan vil racerkører Ronnie Bremer beskrive den første del af Formel 1-sæsonen, nu hvor vi nærmer os løb nummer syv i Canada.

»Hvis man tager vintertesten, så så det ud, som om Ferrari var rigtigt stærke. Og det har ikke rigtig vist sig at være sådan,« lyder det blandt andet fra Bremer.

Og selvom man ikke altid skal lægge så meget i de tests, der køres i Formel 1, så har sæsonen indtil videre ifølge ham leveret overraskelsen.

»Det er ikke, fordi Ferrari er så langt væk, som det måske ser ud til at være, men jeg synes, det er overraskende, at Mercedes har domineret så meget, som de har,« fortæller han i den seneste udgave af B.T.s podcast K-Magazine og tilføjer:

»Vi vil jo gerne kloge os på, hvem der klarer sig hvordan og frem og tilbage, men jeg tror, de fleste, der har prøvet at kloge sig, inklusive mig selv, har haft lidt svært ved at sige, at det egentlig kom til at se sådan her ud efter de løb, der er blevet kørt nu.«

Og hvor Ronnie Bremer ser sæsonen 2019 i overraskelsens lys, er der også et andet ord – et af de mere negative af slagsen – der kan beskrive de første seks løb. Et ord, der også retter sig mod styrkeforholdet mellem Mercedes og Ferrari.

I hvert fald hvis man spørger racerkører Mikkel Mac.

I denne udgave af K-Magazine forsøger vi at nørde de dækproblemer, der har præget sæsonen 2019 indtil videre.

»Ydmygelse.«

Så simpelt kan det egentlig siges, men Ferrari-køreren Mac uddyber trods alt:

»Man havde forventet, at Ferrari ville være meget mere konkurrrencedygtige, mere med i toppen. Men de har sgu klokket rigtig meget i det i denne her sæson, så det, må jeg sige, er skuffende.«

Og på spørgsmålet om, hvorvidt Ferrari så faktisk skal føle sig ydmyget, svarer Ronnie Bremer:

»Ja, de kan jo ikke rigtig gøre så meget andet. Som jeg har været inde på tidligere, så er teamet i min optik gode til internt at ødelægge sig selv i stedet for at prøve at kæmpe videre.«

I denne udgave af K-Magazine, som du kan høre i bunden af artiklen, snakker vi også helt specfikt om én af sæsonens største udfordringer, nemlig dækkene.

For hvad er det egentlig, der er på spil med de Pirelli-dæk, og hvorfor snakker man i Formel 1 så meget om dæk? Og hvor svært kan det være? Faktisk ret så svært, når det kommer til stykket.

Det og meget andet om sæsonen 2019 indtil videre får du svar på i podcasten.