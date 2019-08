Formel 1 er gået på sommerpause, men det er ikke ensbetydende med, at farten er sat ned i og omkring feltet.

Med flere begivenhedsrige løb de sidste mange uger har der været masser at se til for både Haas og de andre hold.

Når anden halvdel af sæsonen går i gang, er det ikke bare løb, der skal vindes, men også kampen om sæderne i Formel 1-feltet. Og kørerskiftene er der allerede taget hul på.

Mandag meldte Red Bull ud, at man skifter Pierre Gasly ud med Alexander Albon med øjeblikkelig virkning, og det er måske kommet bag på en del.

Alexander Albon har erstattet Pierre Gasly hos Red Bull. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Alexander Albon har erstattet Pierre Gasly hos Red Bull. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Ikke så meget det faktum, at franske Gasly er degraderet, for det unge håb har ikke haft medvind i bilen. Det er snarere det, at valget som hans erstatning er faldet på Albon og ikke på Daniil Kvyat.

Russiske Kvyat, der tidligere har kørt hos Red Bull, og som siden har været både inde i varmen og ude i kulden og røget tilbage til Toro Rosso, blev af flere medier betragtet som favoritten til at erstatte Gasly. Men valget er altså faldet på Albon, og det er der altså en oplagt grund til, hvis man spørger B.T.s Formel 1-korrespondent:

»Vi skal tage den et spadestik dybere tilbage i historien. Det er Helmut Marko, der trækker i snorene hos Red Bull, hvad angår kørere i hvert fald. Og Marko er ham den meget troværdige mand, der for 14 dage siden sagde, at Red Bull ikke skifter nogle kørere ud i år.«

»Marko droppede jo for et par år siden Daniil Kvyat fra Red Bull og tog ham ned i Toro Rosso. Så smed han ham også helt ud for at tage ham tilbage, og Helmut Marko vil jo tabe yderligere ansigt og stå tilbage som en decideret klovn, hvis han tager Kvyat op i Red Bull-teamet igen. Så vil der ikke være nogen logik i hans beslutninger længere. Det er måske den primære årsag til, at Albon kommer ind. Og så har Albon jo også klaret det godt,« fortæller han i den seneste udgave af K-Magazine, som du kan høre i bunden af artiklen.

Daniil Kvyat blev ikke forfremmet til Red Bull. Han må nøjes med sit sæde hos Toro Rosso. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Daniil Kvyat blev ikke forfremmet til Red Bull. Han må nøjes med sit sæde hos Toro Rosso. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Skiftet kom også bag på racerkører Mikkel Mac:

»Det kommer lidt bag på mig, at Alexander Albon bliver skiftet over i Red Bull. Ikke fordi jeg ikke synes, han kører rigtig godt, men efter Daniil Kvyats gode resultater i år synes jeg måske, at han var mere egnet. Men det kan være, der ligger noget bag det valg,« fortæller han og tilføjer:

»Men jeg synes klart, det er det rigtige valg at pille Pierre Gasly ud, for han performer ikke, som han skal.«

Og det, der ligger bag valget af Albon, kan altså ifølge Peter Nygaard handle om historikken med Daniil Kvyat hos Red Bull.

Peter Nygaard kan dog godt blive lidt nervøs for Albon i Red Bull-bilen, blandt andet på grund af hans beskedne erfaring i Formel 1.

»Jeg synes personligt, han er for ung, og det er for tidligt i karrieren. Men han fortjener et skud i en god bil.«

I denne omgang K-Magazine dykker vi også ned i Haas-problematikkerne, der efterhånden har udviklet sig til lidt af en saga.

Og så vender vi også forårssæsonens højde- og lavpunkter.