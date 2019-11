Kevin Magnussen var en mand af få ord efter endnu en nedtur i Haas-raceren, hvor han sluttede i rabatten som nummer 18.

Den danske racerkører konstaterede, at han egentlig fik en god start på løbet, men at hans dæk herefter kogte over.

Med det mente Kevin Magnussen, at hans kamp for at holde sig i top ti gjorde gummiblandingen alt for varm og dermed uden greb i den bumlede asfalt i Austin.

Der var bare ikke mere at skyde med i denne weekend, sagde Kevin Magnussen til TV3 Sport. Se hele interviewet med Magnussen øverst i artiklen.