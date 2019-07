Magnussen får ekstra VM-point.

Sent søndag aften diskvalificerede løbsledelsen ved Tysklands Grand Prix de to Alfa Romeo-Ferrari kørere Kimi Raikkonen og Antonio Gíovinazzi.

De var oprindeligt sluttet på syvende- og ottendepladsen, men den tekniske kontrol efter løbet afslørede, at bilernes kobling-system ikke fulgte reglerne i starten.

Dermed rykker Kevin Magnussen op på ottendepladsen og hans teamkammerat Romain Grosjean får syvendepladsen.

Det giver Kevin Magnussen fire point i det tyske grand prix i stedet for det ene point, han oprindeligt scorede.

Samtidigt betyder det også, at bundholdet Williams efter det kaotiske regnvejrsløb scorer deres første VM-point i denne sæson, da Robert Kubica rykkes op som 10'er.

Lewis Hamilton bliver derfor også noteret for en niendeplads og to VM-point, så det ikke blev en totalt ligegyldig weekend for Mercedes, hvor Valtteri Bottas udgik.

Kevin Magnussen har 18 point i denne sæson og ligger nummer 13 i kørerstillingen. Romain Grosjean ligger samlet nummer 17 med otte point.