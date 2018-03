Kevin Magnussen kan køre med om VM-point i årets første Formel 1-løb. Det forudser den ni-dobbelte Le Mans-vinder, Tom Kristensen.

Kevin Magnussens overbevisende kørsel i den seneste testuge i Barcelona har fået forventningerne om danske VM-point til at stige før årets første Formel 1-grandprix køres i Melbourne 25. marts.

Selvom det nok er for meget at tro, at Kevin Magnussen ligefrem bejler til en plads i helt fremme i top fem, så er det realistisk at tro på, at den 25-årige danske Formel 1-stjerne har bilen til at kæmpe med i top ti.

Det vurderer den danske motorsportslegende, Tom Kristensen, som har fulgt de seneste testomgange i Spanien.

»Der er ingen tvivl om, at de teams, der føler, at de har haft en sæson under deres egne forventninger i 2017, oftest viser mere potentiale (omgangstider, red.) i en den første officielle test til en ny sæson. Se blot Ferrari, McLaren og Toro Rosso i Barcelona modsat Mercedes eksempelvis,« siger Tom Kristensen til BT og fortsætter:

»Haas er ikke undtaget, og der bør ikke være tvivl om, at de - og specielt Kevin - står stærkere efter en vellykket og i mine øjne ganske imponerende test - især set på deres stabilitet over flere omgange på den ny-asfalterede bane. Det giver god atmosfære og selvtillid i teamet, og det er vigtigt. De har en god base, og de kan helt sikkert køre med om pointene i Melbourne. Og så skal de i 2018 vise, at de kan gøre det konstant og i hvert eneste grandprix.«

Kevin Magnussen og hans holdkammerat/rival, Romain Grosjean. Foto: ALBERT GEA Kevin Magnussen og hans holdkammerat/rival, Romain Grosjean. Foto: ALBERT GEA

Tom Kristensen følger Formel 1-tæt både som ekspertkommentator hos Viasat Sport, men også som kørernes repræsentant i dommertårnet ved udvalgte løb rundt om på Formel 1-kalenderen.

Her ser Tom Kristensen selvfølgelig ekstra meget på, hvordan det går landsmanden Kevin Magnussen. Også her er Le Mans-kongen optimistisk. Han mener dog også, at Haas-teamet bør barbere flere de dårlige weekender betragteligt ned i 2018.

»Kevin er godt etableret og respekteret i Hass-teamet efter et år, hvor de erfarede super gode weekender som i Baku, Japan og Mexico. Der var desværre alt for mange af de karakterbyggende weekender for både for Hass, Grosjean og Kevin,« siger Tom Kristensen.

Haas-teamet valgte meget konsekvent under testen i Barcelona at lade Romain Grosjean og Kevin Magnussen skiftes til at køre den nye racer fra dag til dag.

Kevin Magnussen havde fart på i sin Haas-racer under de seneste ugers test i Barcelona. Foto: ALBERT GEA Kevin Magnussen havde fart på i sin Haas-racer under de seneste ugers test i Barcelona. Foto: ALBERT GEA

Det ser Tom Kristensen som en fordel i udviklingen af Haas-raceren, fordi den bliver mere helstøbt til to kørere helt forskellig kørestil og ønsker til, hvordan bilen bør opføre sig.

»Kevins ideer og kørestil er nu mere implementeret i 2018-raceren. Modsat andre teams valgte Haas at rotere Romain og Kevin hver dag i de to ugers test for hele tiden at holde balance i bilens udvikling, men også for at holde trit med bilens optimering individuelt til de to kørere med naturlige forskelle i kørestil. Helheden bliver dermed formet skarpere, og køreren sliber kanterne af sin kørestil uden at miste sin selvtillid og kynisme,« konstaterer Tom Kristensen.

De seneste sæsoner er Mercedes kørt med VM-titlen i suveræn stil, hvor Lewis Hamilton i år kan vinde sin femte VM-titel.

Englænderen ligner da også på ny en umiddelbar favorit i Tom Kristensens øjne.

»Hamilton var virkelig stærk i 2017. Mentalt var han styrket efter Rosbergs exit fra teamet, som påvirkede hans ofte sublime kørsel positivt, og han tabte aldrig ‘sutten’. Det, at han mærkede, at fokus var på ham, og at den direkte konkurrent kørte i en rød bil, vandt ham i mine øjne mesterskabet allerede under Mexicos Grand Prix i oktober 2017. Det ser ud til, at kampen mellem Mercedes, Ferrari og Red Bull starter tættere i år, hvor Red Bull i fjor tog alt for lang tid om at få fart (aerodynamik, red.) og pålidelighed i raceren,« siger han.

Foto: Mark Thompson Foto: Mark Thompson

Tom Kristensen håber trods den forventede Mercedes-dominans, at der i år vil være mere spænding om sejren i sæsonens 21 løb.

»Hvis Lewis Hamilton eller Sebastian Vettel kan vinde VM i år, har vedkommende fem titler og vil utvivlsomt begynde at få spørgsmål fra dygtige journalister om at kunne overgå Michael Schumachers syv VM-titler. Mit håb er, at 'luften bliver endnu tættere' mellem holdene i 2018, så det bliver mindre forudsigeligt og mere spændende. Og at VM afgørelsen først vil falde i finalen til Abu Dhabis Grand Prix til november,« slår Tom Kristensen fast.