Med Frankrigs Grand Prix i denne weekend starter den mest hektiske periode af dette års Formel 1.

I de næste syv uger køres der fem grandprix'er, og når denne periode er overstået, står sommerferien for døren, og hovedparten af sæsonen er overstået.

Der kan vindes mange point i de kommende uger, og derfor er det med danske øjne så vigtigt, hvordan Haas-teamets VF19-model har det med dækkene her på Paul Ricard-banen, hvor Pirelli udbyder de tre midterste compounds.

Kommer de op på den rigtige arbejdstemperatur under løbet, så Kevin Magnussen og Romain Grosjean endelig kan score de VM-point, VF19 altid lægger op til under kvalifikationen?

Hvis Magnussen kan tilføje Grosjean et hjemmebane-nederlag, er han et stort skridt videre mod den samlede 2019-sejr i den interne Haas-duel Peter Nygaard

Eller er problemerne stadig ikke løst, så Haas-kørerne endnu en gang rasler ned gennem feltet efter få omgange i løbet?

Det sidste vil være en katastrofe, for med de kommendes ugers hektiske program er der næppe overskud til at finde en løsning inden sommerferien.

Der er flere grunde til, at jeg tror, at Haas får en god weekend på Paul Ricard. Banen har en række af de lange, hurtige kurver, der får energi og varme ind i dækkene, og dermed kommer banens layout Haas' VF19 i møde.

Faktisk er 13. sving på Paul Ricard det sving, der over hele sæsonen sender næstmest energi ind i dækket, kun overgået af det nærmest uendelige første sving i Shanghai. Se banen i grafikken herunder:

Eneste minus ved banens layout i forhold til dæktemperaturen er den 1,8 km lange ’Mistral’-langside (afbrudt af en chikane), hvor dækkene køles ned. Til gengæld kan den stærke Ferrari-motor på netop denne strækning spille med hestekraft-musklerne.

Rent klimatisk er der lagt op til en varm weekend i Sydfrankrig med lufttemperaturer omkring 30 grader, og det vil også hjælpe Haas.

En del af Haas' problem er, at de stadig er feltets nyeste team. Man mangler derfor den vidensbank, andre teams råder over. Men lige her i Frankrig har Haas samme datamængde som konkurrenterne.

Efter 2018 er det kun anden gang, der køres Formel 1 på denne version af Paul Ricard, og det betyder, at Haas’ manglende erfaring spiller en mindre rolle end på andre baner.

Samtidig er Paul Ricard en af de tre baner - sammen med Catalunya og Silverstone - hvor Pirelli allerede sidste år afprøvede de dæk, der benyttes i denne sæson.

I 2018 var Haas konkurrencedygtige på Paul Ricard, og jeg tror som antydet, at det også vil være tilfældet i år.

Internt i teamet skal Kevin Magnussen bryde tilbage fra den skuffende weekend i Montreal.

Efter to og en halv sæson stor set uden skader knuste han sin bil under kvalifikationen i Canada, men heldigvis ser det ikke ud til, at crashet har påvirket ham.

Hans ikke specielt velanbragte radio-meddelelser om bilen under løbet er også et overstået kapitel, og Magnussen skal herefter fokusere på at være hurtigere end teamkammerat Romain Grosjean.

Det var her på hjemmebanen, at franskmanden sidste år startede det comeback, der gjorde ham til hurtigste Haas-kører i anden halvdel af sæsonen.

Af vidt forskellige grunde har Magnussen igennem hele sin Formel 1-karriere virket svagere i forhold til sin teamkammerat i anden sæsonhalvdel, og det mønster skulle nødigt gentage sig i år.

