Günther Steiner vidste, han måtte reagere øjeblikkeligt.

Så da søndagens Formel 1-grandprix i Barcelona var slut, kontaktede han straks Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Det viser radiooptagelser fra løbet, der mandag blev frigivet.

Forinden havde de to Haas-kørere været involveret i en lidt for tæt duel, hvor de ramte hinanden. Også senere i løbet pressede de hinanden så hårdt, at Romain Grosjean røg af banen.

Altsammen var blevet udløst, fordi Kevin Magnussen efter en safety car-periode overhalede sin holdkammerat.

Haas-teamchefen var derfor hurtigt ude og brød ind i kommunikationen fra pitten med de to kørere.

Først til Kevin Magnussen:

»Kevin, den første, du skal se, er mig, please,« sagde Günther Steiner over radioen.

Oh, to be a fly on the wall in Guenther’s office…#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/L2uXCE9pg4 — Formula 1 (@F1) May 13, 2019

»Helt sikkert, ingen problem,« svarede danskeren.

Dernæst gjaldt det Romain Grosjean:

»Romain, det er Günther. Jeg vil ordne det her. Bevar roen. Kom tilbage stille og roligt, så kan vi snakke bagefter. Please, vær rolig. Tak,« sagde Günther Steiner.

Herefter fik de talt ud om situation, forlød det.

»De har et godt forhold til hinanden, og jeg ville være sikker på. at ingen af dem ville sige noget, der kunne gøre den anden irriteret. Så jeg hev dem ind lige efter løbet, og vi talte det igennem i måske 15 minutter,« sagde Günther Steiner efterfølgende - efter at han var kommet for sent til pressedebriefingen på grund af samtalen med kørerne.

Og det så også ud til at 'luften var blevet renset', selv om Romain Grosjean var meget kortfattet efterfølgende. Han ville eksempelvis ikke tale med dansk tv, og han brugte politisk korrekte ord som 'kompliceret' og 'ikke ideelt' om afslutningen og infighten.

B.T.s udsendte Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, beskrev da også, hvordan franskmanden 'bag kulisserne var rasende'.

Kevin Magnussen var lidt mere talevillig og erkendte, at 'situationen var lige hård nok'.

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads. Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Kina - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: 11.-plads Aserbajdsjan - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Spanien - Magnussen: 7. plads. Grosjean: 10. plads Samlede point: Magnussen: 14 point

14 point Grosjean: 1 point

Debatten gik efterfølgende heftigt på, hvem der var skyld i det hele. Var Kevin Magnussen for aggressiv? Var Romain Grosjean for passiv?

Alt det var Günther Steiner dog fløjtende ligeglad med.

»Det er hverken det ene eller det andet. Og jeg sagde til dem, at jeg ikke har tænkt mig at sidde her til midnat for at konstatere, hvem der har skylden,« forklarede Haas-teamchefen, der også havde en humoristisk vinkel på balladen:

»Jeg synes, at det gav lidt ekstra krydderi til løbet, der var blevet lidt kedeligt. Vi burde får noget for det: Nogle ekstrapoint for at underholde folk. Bonus-point! Det får man for hurtigste omgang, og vi burde få det for at give den bedste underholdning.«

Her kan du læse, hvad B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, mener om hele bataljen mellem de to Haas-kørere.

Næste Formel 1-løb køres i Monaco 26. maj.