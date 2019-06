Fartkrisen kradser på Haas-mandskabet, og efter endnu et pointløst grandprix lyder Kevin Magnussen som en Formel 1-kører på jagt efter nålen i en høstak.

På Circuit Paul Ricard var han ikke i nærheden af point og sluttede på 17.-pladsen i en bil, der tydeligvis var blandt feltets absolut dårligste.

»Det er frustrerende. Vi vil jo gerne score point og være med oppe foran, men det kunne vi ikke.«

»Vi må bare arbejde og blive ved med at søge og lede efter fejlen eller manglerne,« siger en kortfattet Kevin Magnussen til TV3+. Ser interviewet med danskeren øverst i artiklen.

Kevin Magnussens Haas-racer bliver ved at mangle fart. Vincent Kessler/Reuters Foto: Vincent Kessler/Reuters Vis mere Kevin Magnussens Haas-racer bliver ved at mangle fart. Vincent Kessler/Reuters Foto: Vincent Kessler/Reuters

Han har fået point i to af sæsonens løb. Senest i Spanien, hvor femte VM-afdeling blev kørt. Søndagens løb i Frankrig var årets ottende.

Danskerens teamkollega Romain Grosjean har også få point to gange - senest i Monaco i sjette løb.

Dermed ligger de to med henholdsvis 14 og 2 point i VM-stillingen og har efterhånden langt op til den syvendeplads, som "the best of the rest" kæmper om.

Syvendepladsen indehaves af McLarens Carlos Sainz med 26 point.

I konstruktørernes VM-regnskab er Haas nummer ni og dermed kun bedre end pointløse og håbløst langsomme Williams.

Netop kun de to Willams-kørere var langsommere end Kevin Magnussen på Paul Ricard-banen. Romain Grosjean udgik.

»Det var endnu en dårlig dag for os, som vi gerne ville være foruden,« siger Kevin Magnussen til TV3+.

/ritzau/