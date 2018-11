Det bliver Alexander Albon, der fuldender Formel 1-feltet for 2019-sæsonen.

Det ligger nu endegyldigt fast, at den thailandsk-britiske racerkører tager det sidste sæde, da Toro Rosso har offentliggjort nyheden på sin Twitter-profil.

'Alexander havde en imponerende Formel 2-sæson i 2018. Han vandt fire løb og sluttede som nummer tre i mesterskabskampen. Den måde han kan overhale rivalerne på viser, at har har modnet sig og er klar til at køre Formel 1.'

'Scuderia Toro Rosso ser meget frem til 2019, hvor vi med Daniil og Alex har to unge, meget stræke og konkurrencedygtige kørere,' siger Toro Rosso-teamchef Franz Tost til teamets hjemmeside.

Rygterne omkring Alexander Albon i Formel 1-feltet for næste sæson har svirret i nogen tid, og det var efterhånden forventet, at det skulle blive ham. Mandag blev det så en kendsgerning.

Tidligere på sæsonen annocerede Toro Rosso, at de tog den til tider kontroversielle russer, Daniil Kvyat, tilbage i Formel 1. Dermed vinker de farvel til begge deres nuværende kørere - Pierre Gasly og Brendon Hartley.

Mens Brendon Hartley ikke er at finde i Formel 1 i næste sæson, så rykker Pierre Gasly op i det interne Red Bull-system, hvor han skal køre for Red Bull sammen med Max Verstappen.

På Twitter skriver den 22-årige Albon, at han er stolt over at få chancen.

Formel 1-feltet i 2019 Følgende sæder er officielt besat for 2019-sæsonen: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean

Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel og Charles Leclerc

Red Bull: Max Verstappen og Pierre Gasly

Renault: Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo

McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris

Sauber: Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi

Toro Rosso: Daniil Kvyat og Alexander Albon

Williams: Geroge Russell og Robert Kubica

Racing Point Force India: Sergio Perez og ?

'Jeg tror ikke, ord kan beskrive, hvor spændt og stolt jeg er over at køre for Scuderia Toro Rosso i 2019. Det var en hård kamp at være på grid'en i år, og at få chancen for at være i Formel 1 er surrealistisk,' skriver Albon, hvor han deler et billede af sig selv som barn.

Dermed har vi altså - næsten - officielt navnene på de 20 kørere for de 10 teams, der i næste sæson udgør Formel 1-feltet.

Endnu mangler der at bliv offentliggjort ét sæde med 100 procents sikkerhed. Det befinder sig hos Force India, men her er situationen lidt speciel.

Efter al sandsynlighed går det sæde til canadiske Lance Stroll, hvis far, Lawrence Stroll, er gået sammen med andre rigmænd og har købt teamet for den kommende sæson. Det skulle samtidigt betyde, at Lance Stroll får det sidste sæde ved siden af Sergio Perez.