Den danske racerkører Kevin Magnussen skal fra næste år nu køre sportsvogn i den amerikanske IMSA-serie. Her skal han skal tørne ud for Chip Ganassi Racing i Prototype international-klassen (DPi).

Det bekræfter holdet selv på sin Twitter-profil.

»Hvis du er i professionel racing noget sted i verden, så kender du navnet Chip Ganassi, og hvad det står for i motorsport. Chip har bygget en af verdens bedste racing-organisationer både på og uden for banen, og du kan se tilbage i historien og se den ufattelige rekordliste, især når det gælder sportsvogne,« siger Kevin Magnussen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Det er en stor mulighed for mig at blive del af holdet med CGR (Chip Ganassi Racing), Renger og Cadillac. Jeg kan ikke vente med at komme i gang og begynde forberedelserne til 2021-sæsonen.«

.@KevinMagnussen and @Rengervdz will be joining @CGRsportscar's @Cadillac DPi-V.R #IMSA program in 2021!



DETAILS: https://t.co/9VJa3Q0roP pic.twitter.com/0ofpt58WAE — Chip Ganassi Racing (@CGRTeams) December 3, 2020

Ganassi-teamet har vundet IMA-serien syv gange og otte gange er man kommet først over målstregen i seriens vigtigste løb, 24-timersløbet i Daytona. Ganasssi har også vindet GT-klassen i Le Mans sammen med Ford.

Magnussen bliver teamkammerat med den 34-årige dobbelte Daytone-vinder Renger van der Zande fra Holland. Han har kørt i USA siden 2014.

»Ganassi er et førsteklasses team, og de ved alt om hvordan man vinder de store løb«, siger den 34-årige hollænder, der vandt 24-timersløbet sammen med blandt andre Fernando Alonso i 2019.

Kevin Magnussens IMSA-sæson starter i Daytona i januar.

For inden skal han køre sine to sidste Formel 1-løb for Haas F1 Team i Bahrain og Abu Dhabi i denne og næsten weekend.

Ved siden af IMSA-serien er Chip Ganassi Racing også med i både Indycar- og NASCAR-serien i USA.