De første otte Formel 1-grandprixer, der køres fra 5. juli til 6. september ligger nu fast i kalenderen.

Formel 1-sæsonen er forsinket med flere måneder, men nu begynder sæsonen så småt at tage form.

Således er datoerne for de første otte Formel 1-grandprixer nu bekræftet.

Det oplyser Formel 1 på Twitter.

Det lå allerede fast, at de to første grandprixer begge bliver kørt i Østrig henholdsvis 5. og 12. juli, og derefter fortsætter man i Ungarn 19. juli.

Derefter køres der på ny to gange samme sted. Silverstone i England bliver vært både 2. og 9. august.

16. august lægger Spanien bane til det sjette grand prix. De efterfølgende skal køres i Belgien 30. august og Italien 6. september.

Alle disse grandprixer vil blive afviklet uden tilskuere.

Der vil blive annonceret flere grandprixer i de kommende uger, skriver Formel 1 på Twitter.

»Vi er glade for at kunne præsentere kalenderen med de første otte løb og ser frem til at kunne offentliggøre den komplette kalender i løbet af de kommende uger,« siger Chase Carey, direktør for selskabet bag Formel 1.

Sæsonen skulle have været startet i Melbourne 15. marts.

/ritzau/