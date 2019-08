Med Ungarns Grand Prix kørte Formel 1-feltet ind i den traditionelle sommerferie.

Der er nu fire uger til Belgiens Grand Prix, og de kommende dage bruges til at servicere bilerne, så de er klar til at blive sendt til Belgien. Fra fredag er Formel 1-fabrikkerne tvunget til at lukke ned i 14 dage, og selv teamcheferne tager på ferie.

Det betyder, at den såkaldte silly-season, der skal fordele sæderne i 2020-feltet, sættes på stand-by. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis der kommer et par annonceringer indenfor de nærmeste dage, men herefter vil der efter alt at dømme være ro i F1-verdenen i et par uger.

Hvad er status på silly season?

Lewis Hamilton fortsætter hos Mercedes. Foto: LISI NIESNER Vis mere Lewis Hamilton fortsætter hos Mercedes. Foto: LISI NIESNER

MERCEDES:

Lewis Hamilton fortsætter, men Valtteri Bottas er under pres. Mercedes-ledelsen har lovet reservekører Esteban Ocon en plads i 2020-feltet, og teamchef Toto Wolff skal vælge mellem den unge franskmand og erfarne Bottas.

FERRARI:

Charles Leclerc gør livet surt for Sebastian Vettel, men tyskeren insisterer på at han fortsætter sammen med den unge monegasker i 2020.

RED BULL:

Max Verstappen har kontrakt for 2020. Pierre Gasly har skuffet, og risikerer at blive udskiftet – i givet fald sandsynligvis med Daniil Kvyat fra Red Bulls juniorhold Toro Rosso.

RENAULT:

Daniel Ricardo fortsætter, men Nico Hülkenbers kontrakt udløber. Tyskeren er under pres, og risikerer at blive afløst af Esteban Ocon. Det forudsætter dog, at Renault kan blive enige med Mercedes, der ’ejer’ franskmanden. Og forholdet mellem Mercedes-boss Toto Wolff og hans Renault-kollega Cyril Abiteboul er ikke det bedste. Christian Lundgaard kan i bedste fald få et par FP1-træninger for teamet.

Magnussen har kontrakt med Haas i 2020. Foto: LLUIS GENE Vis mere Magnussen har kontrakt med Haas i 2020. Foto: LLUIS GENE

HAAS:

Kevin Magnussen har kontrakt for 2020 og er sikker på at fortsætte. Romain Grosjeans aftale udløber, og han er under pres. Hvis Haas dropper Grosjean, og Hülkenberg er ledig på markedet, er tyskeren favorit på pladsen ved siden af Magnussen. Haas vil have en langsigtet løsning, og derfor er kørere som Esteban Ocon og Pascal Wehrlein ifølge teamchef Guenther Steiner ikke inde i billedet.

McLAREN:

Her har man allerede besluttet af Carlos Sainz Jr og Lando Norris fortsætter.

RACING POINT:

Som søn af teamejer Lawrence Stroll er Lance Stroll sikker på at fortsætte. Sergio Perez er også tæt på en ny kontrakt.

ALFA ROMEO:

Kimi Raikkonen har kontrakt for 2020, men Antonio Giovinazzi har skuffet. Det er Ferrari, der har presset Giovinazzi ind i Alfa Romeo-teamet, og det kan blive hans redning: Mick Schumacher er ikke Formel 1-klar endnu, og Ferrari har derfor ikke nogen oplagte alternativer.

TORO ROSSO:

Alexander Albon fortsætter efter en flot debutsæson. Hvis Daniil Kvyat rykkes op i Red Bull-teamet, ventes motorleverandør Honda at insistere på at han bliver afløst af en japaner. Naoki Yamamoto er et af de navne, der nævnes.

WILLIAMS:

George Russell fortsætter, og teamet er så afhængige af kører-sponsorer at Robert Kubica trods en skuffende sæson kan få en ny chance. Nicolas Latifi, der i år kører Formel 2, har dog endnu flere penge til rådighed, og han derfor presse Kubica og hans polske sponsorer ud.