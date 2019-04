Kevin Magnussen: 8

Det er ikke let at være Kevin Magnussen i disse uger.

Som hans sorte hjelm i Baku understregede, ligger tragedien, der ramte hans ven og forretningspartner Anders Holch Povlsen på Sri Lanka, hele tiden i baghovedet.

Og på den sportslige front er det frustrerende, at Haas´ 2019-model VF19 ikke kan omsætte farten i kvalifikationen til resultater og VM-point i løbene. Alligevel leverer han på højt plan, og her i Baku fortsatte han sin imponerende sæsonstart ved endnu en gang at få det optimale ud af den problematiske VF19.



En 13.-plads er i sig selv ikke fantastisk, men mere var der ikke i Haas-raceren.

Under kvalifikationen var han over et sekund hurtigere end teamkammerat Romain Grosjean. Det er en meget markant tidsforskel, der understreger at Magnussen er den mest ’alsidige’ af de to Haas-kørere.

Efter at have mistet næsten halvdelen af fredags-træningen (på grund af løse kloakdæksler!), måtte hele feltet i højere grad end ellers improvisere sig gennem weekenden.

Den øvelse klarede Magnussen bedre end Grosjean, og det var tredje gang i træk Magnussen vandt Haas´ interne kvalifikationsduel.

Det tyder på endnu et ’magtskifte’: I første halvdel af 2018 var Magnussen hurtigste Haas-kører, så overtog Grosjean rollen, men nu er Magnussens igen teamets pacesetter.

På en gadebane som i Baku skal der tages chancer, og det gjorde Magnussen lige som alle andre. Med i modsætning til for eksempel Charles Leclerc og Robert Kubica, gjorde han det i sving, hvor der ikke var kontant afregning, og den intelligente indstilling er med til at øge Magnussens karakter.

Det bliver et stort 8-tal herfra.

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Baku, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.