En nyfortolkning af Formel 1-reglement kan blive en afgørende hjælp for Kevin Magnussen og de øvrige kørere med Ferrari-motorer.

Det Internationale Bilsportsforbund, FIA, gør i et brev til de 10 Formel 1-teams opmærksom på, at man i forbindelse med det næstkommende grandprix i Belgien – 28.-30. august – ikke længere vil tillade de specielle softwareprogrammer, der kortvarigt giver motorerne ekstra effekt under kvalifikationen.

Fremover skal motorerne styres af samme softwareprogram hele weekenden. Det vil også betyde, at kørerne under overhalingssituationer i løbene ikke længere kan aktivere et program med ekstra hestekræfter.

Software-programmerne, som Lewis Hamilton (Mercedes) har omtalt som ’party mode’, har været en afgørende faktor i Formel 1 de seneste år. De fire motorfabrikanter har haft forskellig succes med programmerne, men specielt Mercedes har været gode til kortvarigt at hente ekstra hestekræfter ud af deres motor, når den blev sat i ’party mode’.

Jeg håber de nye regler bliver en fordel for os Kevin Magnussen

Det har været med til at sikre både Mercedes' egne kørere og kørerne i tyskernes to kundeteams, Racing Point og Williams, gode startplaceringer.

Ferrari havde tidligere også en ganske effektivt ’party mode’, men der har ikke været meget fest og farver over italienernes neddroslede 2020-motor. Det er specielt under kvalifikationen – og altså uden en effektiv ’party mode’ – kørerne med Ferrari-motorer har haft problemer i år.

Med forbuddet mod ’party modes’ ventes Ferrari-motorerne at blive mere konkurrencedygtige under kvalifikationen, og med bedre startplaceringer vil der være kortere til VM-pointene for Kevin Magnussen og co.

»Jeg håber da, at de nye regler bliver en fordel for os,« siger Magnussen, der ser frem, til at motorerne har samme effekt hele weekenden:

»Når man skruer op eller ned for motoren, har det indflydelse på bremsepunkter og svinghastigheder, så ud fra en kørers synspunkt vil det være bedre, hvis vi har samme effekt hele weekenden. Men det vigtigste er, at man er konkurrencedygtig.«

Lewis Hamilton er ikke i tvivl om, at den nye fortolkning af reglementet først og fremmest indføres for at hæmme de overlegne Mercedes-motorer.

»Det er tydeligt, at det vil gøre os langsommere,« siger han.

Inden de nye regler træder i kraft, skal der i denne weekend køres løb i Barcelona.