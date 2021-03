Kevin Magnussen var ikke forberedt på, at Haas-teamet ville droppe ham efter seneste sæson.

Det fortæller danskeren selv i den spritnye udgave af Netflix-serien 'Drive to Survive', der havde premiere fredag.

»Måske er jeg naiv, men jeg var ret sikker på, at de ville beholde mig. Formel 1 kan være et koldt sted meget af tiden,« fortæller Kevin Magnussen i seriens afsnit syv, hvor situationen hos Haas rulles ud.

Historien om afskeden med Kevin Magnussen og teamkollegaen Romain Grosjean fortælles primært gennem teamchef Guenther Steiner.

(Photo by PETER PARKS / AFP) Foto: PETER PARKS Vis mere (Photo by PETER PARKS / AFP) Foto: PETER PARKS

Her ser man, at Steiner kommer under gevaldigt pres fra ejeren Gene Haas.

Den amerikanske milliardær meddeler, efter et helt håbløst løb på den engelske Silverstone-bane, teamchefen over telefonen, at han ikke længere gider bruge flere penge på teamet.

Og at Guenther Steiner må ud og finde nogle sponsorer med millioner på bogen, hvis det skal fortsætte.

Presset vokser konstant på Haas-bossen, som udover at forholde sig til weekend på weekend med dårlige resultater også desperat må lede efter sponsorpenge.

(Foto: WILLIAM WEST/Ritzau Scanpix) Foto: WILLIAM WEST Vis mere (Foto: WILLIAM WEST/Ritzau Scanpix) Foto: WILLIAM WEST

Det lykkes Guenther Steiner at lande en større tysk investor, der har et, stort krav, hvis de skal smide et anseeligt beløb i Haas – der SKAL en tysker i bilen.

Derefter må Guenther Steiner sætte alt ind på at få Mick Schumacher i raceren, hvilket lykkes, men han må samtidig konstatere, at både Kevin Magnussen og Romain Grosjean må ud, hvis økonomien for alvor skal slå til.

Og derefter henter han russeren og milliardær Nikita Mazepin ind.

Kevin Magnussen konkluderer i forbindelse med sin afskred, at han sidder tilbage med blandede følelser omkring sin Formel 1-karriere.

»Men jeg vil altid se tilbage og være skuffet over, at jeg ikke blev verdensmester,« siger danskeren og fortsætter:

»Ja, jeg er ked af, at jeg ikke kan fortsætte, men for det meste er jeg mere taknemmelig end ked af det.«