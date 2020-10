Red Bull overvejer at skifte Alex Albon ud med Nico Hülkenberg i den kommende sæson.

Og dermed er overraskelserne på årets kørermarked formentlig ikke slut endnu.

Alex Albon har i denne sæson for ofte været for langt fra teamkammeraten Max Verstappen, og det er begyndt at bekymre Red Bull-ledelsen, der nu selv sætter gang i spekulationerne om et kørerskifte efter sæsonen.

Det fortæller Helmut Marko, der er sportsligt rådgiver hos Red Bull.

»Vi kan alle sammen navnene på dem, der er ledige på markedet. Det er Hülkenberg og Perez. Spørgsmålet er, hvor langt de ville være fra Max?« siger han ifølge Autosport.

Derefter fyrer Helmut Marko endnu mere op under ilden i Alex Albons sæde i Formel 1-raceren.

»På de gode dage er Albon i stand til at være tæt på Max (Verstappen, red.). Albon er en ung kører, men vi er klar over, at hvis han ikke kan stå for presset, så har vi ikke råd til at stå på et ben, når det kommer til verdensmesterskabet. Det er situationen lige nu,« siger Helmut Marko.

Nico Hülkenberg kan nu pludselig være i spil hos Red Bull. (REUTERS/Andrew Boyers/Pool) Foto: ANDREW BOYERS

Red Bull har altid fundet teamets kommende kørere i det interne juniorprogram, der har fostret mange racerstjerner de seneste mange år.

Men den strategi overvejer Red Bull nu for alvor at gøre op med.

»Indtil nu har vi altid rekrutteret vores kørere fra vores eget juniorhold. Men der er ingen på nuværende tidspunkt. Så vi kan blive nødt til at gøre som de fleste andre hold og gå efter kørere, der er etablerede,« forklarer Helmut Marko.

Red Bull forventer at have holdets kørere på plads, når Tyrkiets Grand Prix afvikles i november måned.

Nico Hülkenberg har i denne sæson haft tre gæstekørsler for Racing Point-teamet på grund af sygdom hos først Sergio Perez og seneste i denne weekend, hvor Lance Stroll var for syg til at køre.