Rich Energy anklager Haas for at lyve.

Den aktuelle sag mellem Haas og sponsoren Rich Energy har taget en ny og alvorlig drejning.

Hovedsponsoren bag Formel 1-holdet Haas påstår, at holdet lyver, når det siger, at energidrikfirmaet stadig er sponsor.

Det skriver Rich Energy på Twitter.

Just to disavow people of lies from @HaasF1Team please see below. @rich_energy terminated the agreement as we said. The team have accepted contrary to their public denial.They were complicit in trying to oust CEO William Storey who even gave them a £35m personal guarantee #truth pic.twitter.com/RZodxJd4js — Rich Energy (@rich_energy) 14. juli 2019

'Rich Energy opløste aftalen, som vi sagde. Holdet har accepteret det trods deres offentlige afvisning. De forsøgte at få afsat adm. direktør William Storey, som gav dem en personlig garanti på 35 millioner pund,' fremgår det af tweetet, der blev lagt ud søndag aften efter løbet på Silverstone.

I tweetet er vedhæftet et dokument, som angiveligt er afsendt af Haas' advokater til Rich Energy vedrørende den akutelle sag om sponsoratet.

På nuværende tidspunkt er det uvist, om dokumentet er ægte. Rich Energys direktør, William Storey, der formodes at være den person, der styrer Rich Energys Twitter-konto, er tidligere blevet beskyldt for falsk bevisførelse i en retssag.

I tweetets vedhæftede dokument fremgår det, at Haas er gået med til at acceptere, at sponsoraftalen med Rich Energy opgører, men holdet har alligevel valgt at søge erstatning for de penge, altså 35 millioner pund, Rich Energy skulle betale i 2019, 2020 og 2021.

Det skulle angiveligt være advokatfirmaet Ebury Partnership, der har afsendt dokumentet til Rich Energy og William Storey på vegne af Haas.

Af dokumentet fremgår det ligeledes, at i tilfældet af, at de 35 millioner pund, der svarer til 291 millioner danske kroner, ikke overført inden for 14 dage efter brevets afsendelse dateret til den 11. juli, vil Haas hive sponsoren i retten og kræve erstatning.

Haas begrunder ifølge dokumentet dets erstatningskrav med, at Rich Energy ikke har haft en gyldig grund til at opsige samarbejdet.

Tilbage i maj måned blev Rich Energt kendt skyldig i plagiat for at have kopieret logoet fra et cykelfirma.

Her ses Haas-racerbilen med Rich Energys logo og farver, da bilen blev præsenteret kort før sæsonstart. Foto: NEIL HALL Vis mere Her ses Haas-racerbilen med Rich Energys logo og farver, da bilen blev præsenteret kort før sæsonstart. Foto: NEIL HALL

Hele affæren begyndte, da Rich Energy sent onsdag på Twitter meddelte, at man på grund af teamets manglende resultater ophævede sponsoraftalen med Haas.

Men det viste sig ikke at være tilfældet, og så startede forvirringen for alvor. For efterfølgende meldte både Rich Energy og Haas ud, at samarbejdet mellem sponsoren og holdet fortsætter.

Tweetet kom fra Rich Energys direktør, Williams Storey, der angiveligt var blevet fyret tidligere på ugen.

Selv om energidrikproducentens ejere torsdag meddelte, at sponsorsamarbejdet fortsætter, og at Storey vil blive fjernet fra sit job, dukkede der efterfølgende et nyt kontroversielt tweet op fra firmaet.

Her meddelte Storey, at han stadig kontrollerer Rich Energy, og at han har fuld støtte fra alle selskabets vigtigste aktionærer.