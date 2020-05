»Det er for tidligt at snakke om Christian i Formel 1 næste år.«

Så kontant udtaler Christian Lundgaards manager, Alessandro Bravi, sig om det Renault-sæde, der torsdag blev ledigt. Daniel Ricciardo har skrevet 2021-kontrakt med McLaren, og Renault-chef Cyril Abiteboul har tidligere nævnt teamets 18-årige danske akademi-kører som en potentiel afløser for australieren.

»Men Christian skal have fuld fokus på Formel 2,« siger Bravi til B.T.

»Han skal samle erfaring i Formel 2. Og husk på, at han her er rookie. Og fordi han sad i corona-karantæne på Tenerife, var han ikke med i den test, der blev gennemført op til den aflyste sæsonstart i Bahrain. Der kommer næppe nogen ny test, inden Formel 2-sæsonen sandsynligvis starter i Østrig i begyndelsen af juli, så han har meget at lære,« fortsætter Bravi.

18-årige Christian Lundgaard sammen med sin far, Henrik, ved Dansk Motorsport Award torsdag 2. februar 2017 i Messecenter Herning. Foto: Henning Bagger

»Formel 1 er naturligvis målet, men det er for tidligt at snakke om 2021. Der er ingen stress – vi har tid nok. Christian skal først i Formel 1, når han er helt klar,« slår Bravi fast.

Renault F1 Team vil i de kommende uger sondere kører-markedet. For Sebastian Vettel, der tidligere på ugen meddelte, at han forlader Ferrari efter denne sæson, ligner det franske team sidste mulighed, hvis han vil blive i Formel 1.

Også Fernando Alonso, der har holdt Formel 1-pause siden 2018, kan være en mulig kandidat. Den nu 38-årige spanier vandt sine to VM-titler med Renault-teamet i 2005-06.



Kevin Magnussen synes ikke at være inde i billedet til det ledige Renault-sæde. Efter en sæson på McLarens reservebænk gjorde han i 2016 comeback i Formel 1 hos det franske team. Efter sæsonen tilbød Renault ham kun en etårig aftale for 2017, og Magnussen ønskede efter et par turbulente år i Formel 1 en længerevarende aftale. Han forlod derfor teamet, men for nylig sagde han til B.T.:

Kevin Magnussen er ikke umiddelbart i spil til det ledige Renault-sæde. Foto: ALBERT GEA

»Renault gav mig en ny chance, da jeg egentlig var røget ud af Formel 1 – det kan jeg ikke takke dem nok for. Hvad der ellers skete – det er, hvad det er. Fra min side er der ikke brændt broer til Renault.«

Men Magnussen satser i alle tilfælde på at fortsætte hos Haas. Hans kontrakt udløber efter denne sæson, men teamet har en option på ham for 2021.

»Det ville passe mig godt, hvis de indløser den,« siger Magnussen.

»Haas er et godt sted at være, og med budgetloftet, der indføres i 2021, kan vi komme tættere på toppen. Man har også besluttet, at alle i 2021 skal køre med 2020-modellerne, så også på den måde giver det mening at fortsætte med samme kørere.«

Kevin Magnussen er synes sikker på en plads i Formel 1-feltet i 2021. Foto: ALBERT GEA

Mens Kevin Magnussen synes sikker på en plads i Formel 1-feltet 2021, og Christian Lundgaard er dark horse i kampen om det ledige Renault-sæde, lurer Frederik Vesti i kulissen.

Den 18-årige jyde skal i år køre for topteamet Prema Motorsport i det internationale Formel 3-mesterskab. I modsætning til Lundgaard er Vesti ikke associeret med et Formel 1-team, men der har været interesse fra flere tider. Ifølge B.T.s oplysninger 'kørte' han allerede sidste år i Red Bulls simulator.

Det ansete engelske motorsportsmedie Autosport har antydet, at Vesti allerede har modtaget et konkret juniorkører-tilbud fra et topteam i Formel 1, som dog blev afslået.

Teamet kunne udmærket være netop Red Bull, men Ferrari er også en mulighed.

Ifølge Christian Lundgaards manager er det for tidligt at se danskeren i Formel 1 allerede til næste år. Foto: Dan Istitene

Danskerens Formel 3-team, Prema, er traditionelt storleverandør til det italienske teams talentprogram, og blandt andre Charles Leclerc, Mick Schumacher, Antonio Fuoco, Marcus Armstrong og Robert Shwartzman er via Prema kommet ind i Ferrari Driving Academy.

Tilbuddet blev ifølge Autosport afslået.

Nye kørere kommer i dag kun ind i Formel 1 via et junior-program i et af de 10 team. Alligevel er Formel 1 slet ikke på radaren hos Vesti og hans manager, Dorte Riis.

»Formel 1 ligger i øjeblikket ikke lige om hjørnet. Frederik har fuld fokus på der, hvor han er lige nu. Uden den koncentration, ingen Formel 1,« siger Dorte Riis til B.T.

Hun førte i 2013 Kevin Magnussen frem til Formel 1, men anlagde senere en retssag mod sin tidligere klient, som endnu ikke er afgjort.