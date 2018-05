Det er ikke sket endnu i denne sæson - men nu skal det være.

Haas-bossen Günther Steiner vil have point fra både Kevin Magnussen og Romain Grosjean i sæsonens femte Formel 1-grandprix, der køres søndag i Barcelona.

Det slår han fast, efter en godkendt lørdag, hvor hans kørere i kvalifikationen kørte sig til henholdsvis en startplads som nummer syv og 10.

»En meget god dag. Syv og 10 i kvalifikationen er en meget god udgangsposition for løbet, så nu skal vi bare køre den hjem,« siger Günther Steiner til Haas' hjemmeside:

»Det er vores mål: At få to biler i top-10.«

I de foregående fire løb er det 'kun' blevet til point to gange, begge gange af Kevin Magnussen, i Bahrain og Kina. I den famøse sæsonåbner i Australien lå begge Haas-kørerne til at score point som femmer og sekser, indtil et mislykket pitstop kostede alt for dem begge.

Siden har Haas reelt ikke været i nærheden af dobbelt-point.

Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2018-sæsonen. Australien - Magnussen: Udgået, Grosjean: Udgået.

Udgået, Udgået. Bahrain - Magnussen: 5, Grosjean: 13.

5, 13. Kina - Magnussen: 10, Grosjean: 17.

10, 17. Aserbajdsjan: Magnussen: 13, Grosjean: Udgået. Samlede point: Magnussen: 11 point

Grosjean: 0 point

Men på Circuit de Catalunya skal det altså være, så den samlede pointsum på 11 kan forbedres.

»Forhåbentlig kan vi hive nogle gode point hjem,« som Kevin Magnussen udtrykker det til Haas' hjemmeside.

Han var i det hele taget optimistisk efter kvalifikationen, hvor han så positivt på muligheden for at holde fast i sin startposition løbet igennem:

»Det er en anden situation end at starte længere bagude, hvor vi skal hente placeringer. Her skal vi udføre racet korrekt, og så burde der være nogenlunde fart i bilen til at tage syvendepladsen,« sagde Kevin Magnussen efter kvalifikationen.

Romain Grosjean vil egentlig gerne starte længere fremme end sin 10.-plads, men han er tilfreds med det samlede udgangspunkt for søndagens løb.

»Jeg synes, at vi er i en god position, og jeg er glad på teamets vegne,« siger franskmanden til holdets hjemmeside.

Søndagens Formel 1-løb i Barcelona starter kl. 15.10, og det kan følges live her på BT.dk