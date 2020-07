Glem Ferrari – det er nu Red Bull, der bejler til Mercedes´ Formel 1-trone.

Det tyske teams har vundet VM hvert eneste år siden det nuværende reglement for turbo/hybrid-motorer blev indført i 2014. Ferrari har med jævne mellemrum været tæt på Mercedes, men aldrig for alvor formået at true dem.

Og nu er billedet vendt. Ferrari er med en skuffende 2020-model og en neddroslet motor rutsjet ned i midterfeltet. Til gengæld har Red Bull gearet op, og de truer nu på alle måder Mercedes.

Red Bull har med den geniale Adrian Newey som teknisk chef som regel bygget feltets bedste bil. Men i starten af turbo/hybrid-æraen haltede de bagefter, for deres Renault-motorer var ikke på niveau med Mercedes og Ferrari.

Efter en bitter skilsmisse med Renault skiftede man i 2019 til Honda, og med de japanske motorer er Red Bull rykket op i slipstrømmen på Mercedes.

Men det er ikke en kamp, der kun foregår på banen. Red Bull har lige siden de kom ind i Formel 1 været klassens frække dreng, og så bruger man alle tricks. Det kom til udtryk da 2020-sæsonen startede i sidste weekend i Østrig, hvor Red Bull to gange i løbet af weekenden hev Mercedes ind foran dommerne.

Allerede efter træningen fredag protesterede Red Bull mod Mercedes´ avancerede DAS-system, der justerer forhjulenes vinkling under kørslen. Konkurrenterne har murret over systemet lige siden Mercedes introducerede det under vintertesterne i februar, men kun Red Bull havde mod nok til en officiel protest.

Dommerne afviste protesten, men Red Bull fik understreget, at de vil bruge alle midler i kampen mod Mercedes.

Kort før løbet bad Red Bull-ledelsen igen dommerne om at kikke på Mercedes, og denne gang fik de medhold. Lewis Hamilton havde under kvalifikationen ignoreret de gule advarselsflag, men slap på grund af manglende beviser for straf.

Red Bull fik i løbet af natten adgang til hidtil usete videooptagelser, som de bad dommerne kikke på. Efter at have gennemset de nye optagelser, var der ikke tvivl om at Hamilton havde brudt reglerne, og han blev idømt tre strafplaceringer på startgridden.

”Protesten fredag var fair. Det var det ikke søndag formiddag,” kommenterede Mercedes teamchef Toto Wolff.

Lewis Hamilton er ikke vant til at blive presset, men det er tydeligt at han lader sig mærke med udfordringen fra Red Bull. Allerede i det næstsidste løb i 2019 i Brasilien ramlede han ind i Red Bull´s Alexander Albon, og fik straf.

Omtrent det samme skete i 2020-premieren sidste weekend. Da Albon på friske dæk kort før mål ville tage andenpladsen fra Hamilton, kørte englænderen for anden gang i tre løb ind i Red Bull-raceren.

Igen straffede dommerne Hamilton, og hans kontroverser med Red Bull betyder, at den seksdobbelte verdensmester nu har flere ’klip-i-licensen’ end alle andre kørere.

Som Mercedes-chef Toto Wolff siger om kampen med Red Bull: ”Nu er der alvor!”