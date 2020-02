Netflix-serie viser vild ballade mellem teamchef Günther Steiner, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, der eksploderer midt i seneste Formel 1-sæson.

Den nye sæson af 'Drive To Survive' på streaming-tjenesten Netflix viser i afsnit to, hvordan seneste års nedtur påvirkede Haas-teamet i en sådan grad, at kørerne blev truet med en fyring, hvis de ikke rettede ind.

Serien følger især teamchef Günther Steiner, som bliver mere og mere presset, mens resultaterne bliver værre og værre.

Nedturen når sit klimaks under Storbritanniens Grand Prix, hvor krisen internt hos Haas kulminerede, da Kevin Magnussen og Romain Grosjean ramlede sammen og ødelagde begge biler på løbets første omgang.

Günther Steiner giver Magnussen legendarisk skideballe.

Episoden på banen ender efterfølgende i et vildt skænderi for åben mikrofon, hvor teamchef Günther Steiner hiver Kevin Magnussen og Romain Grosjean ind til en legendarisk skideballe.



Her får man som seer ikke lov til at se, hvad der foregår rummet, men mikrofonen er fortsat tændt på Günther Steiner.



Og har man det svært med ordet 'fucking', skal man ikke læse det følgende:



»Jeg er fucking træt af jer (Magnussen og Grosjean, red.). I har fucking svigtet holdet og svigtet mig. selvom jeg har beskyttet jer hele tiden. Jeg er fucking ligeglad med, hvem der har ret, og hvem der tager fejl. Jeg gider ikke al jeres fucking pis mere,« sprutter teamchefen og fortsætter:

»Gene (Haas, red.) bruger 100 millioner om året af sine egne fucking penge. Han vil trække stikket og svigte alle, fordi I er to store fucking idioter. Jeg har ikke mere at fucking sige til jer to. Og kan I ikke lide det, så har jeg ikke brug for jer her,« råber Günther Steiner og forlader rummet.

Herefter lyder der et brag, hvorefter chefingeniør Kumatso konstaterer, at Kevin Magnussen forlod rummet og smadrede døren på sin vej ud.

Det får Günther Steiner til at flyve ud i pitten, hvor han opsøger Kevin Magnussens ven og tidligere rådgiver Jesper Carlsen, der i alvorlige gloser får at vide, at Kevin Magnussen kan skride af helvedes til, hvis han opfører sig sådan fremover.

Günther Steiner konkluderer derefter, at hvis det stod til ham, så ville han fyre både Kevin Magnussen og Romain Grosjean på stedet.