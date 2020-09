Kevin Magnussen kvalificerede sig lørdag på 15.-pladsen til Italiens Grand Prix på Monza-banen.

Danskeren var et kvart sekund hurtigere end sin Haas-teamkammerat Romain Grosjean og cirka tre tiendedele foran Sebastian Vettel.

I sit sidste forsøg oversatsede danskeren og var kortvarigt af banen.

»Jeg fik låst baghjulene under nedbremsning, og så røg jeg ud i gruset. Men det var lige på nippet til, at jeg kunne komme foran Raikkonen, så der skulle satses 100 procent – det gjorde jeg. Og røg så af banen – sådan er det! Men det var godt at komme igennem til Q2 (for de 15 hurtigste, red.), og 15.-pladsen er faktisk et af mine bedste kvalifikationsresultater i år,« fortæller Magnussen.

På trods af den lovende startposition ser Magnussen ikke optimistisk på sine chancer i løbet søndag.

»Jeg frygter, det bliver en lang dag i morgen. Jeg tror, vi mangler fart, så der skal noget særligt til, hvis vi skal have et godt resultat,« siger han.

»Men der er jo nærmest tradition for, at der kommer de her 'tog' på Monza, hvor en gruppe biler nærmest sidder fast bag hinanden. Hvis vi kan holde fast i et af de tog, vil vi være tilfredse, for det så ikke alt for godt ud, da vi kørte løbs-simulation med fyldte tanke under træningen. Hvis vi kan hænge på et tog, kan alt ske,« fortsatte Magnussen.

I front tog Lewis Hamilton karrierens 94. pole position med en tid på 7/100 sekund hurtigere end sin Mercedes-teamkammerat Valtteri Bottas.

Hamiltons omgang var med en gennemsnitsfart på 264,2 km/t den hurtigste i Formel 1-historien.

Den hidtidige rekord på 263,5 km/t tilhørte Kimi Raikkonen fra kvalifikationen til Italiens Grand Prix 2018.

»Det var ikke nemt, for vi lå alle meget tæt, og en hurtig omgang forudsatte, at man havde fri bane. Det fik jeg, så jeg er yderst tilfreds,« forklarede Hamilton.

Carlos Sainz Jr. sikrede med tredjepladsen sin hidtil bedste startposition i Formel 1.

Spanieren forlader efter sæsonen McLaren for at køre for Ferrari i 2021, og selv om det nye job utvivlsomt udløser en klækkelig lønforhøjelse, er de sportslige udsigter mindre lovende.

McLaren skifter i 2021 fra Renault til de bomstærke Mercedes-motorer, og det burde give yderligere fremgang til teamet.

Omvendt er Ferraris skræmmende svage i øjeblikket.

Charles Leclerc var hurtigst af de seks kørere med Ferrari-motorer under kvalifikationen på Monza, men det rakte kun til en 13.-plads lige foran Kimi Raikkonen og Magnussen fra Ferraris motorkunder Alfa Romeo og Haas.

Med Grosjean, Sebastian Vettel og Antonio Giovinazzi på de næste pladser, var det kun de to Williams-biler, der var langsommere end Ferrari-kørerne på italienernes hjemmebane.