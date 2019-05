Det blev ikke nogen mindeværdig weekend for Ferrari og Charles Leclerc.

For en dårlig kvalifikation for den unge Ferrari-kører og et tidligt exit i selve løbet om søndagen tegnede et ærgerligt billede af det italienske storhold.

Og problemerne i Ferrari? De stikker altså dybt.

Det er i hvert fald forklaringen fra racerkører Ronnie Bremer og B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. LYT SELV MED I K-MAGAZINE I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Ledelsen, som den er nu, har ikke den selvtillid og det overskud, som man skal have for at kunne udfordre Mercedes. Peter Nygaard

»Der snakkes åbenlyst om, at Ferrari-ledelsen, som blev skiftet ud op til denne her sæson, og som alle troede skulle blive rigtig godt, bare ikke er blevet bedre (end det, der var før, red.),« lyder den klare melding fra Nygaard.

»Det går stadig op i hat og briller med jævne mellemrum. Så der snakkes om den næste fyringsrunde i Ferrari allerede. Og jeg tror ikke, det er løsningen. Jeg tror, de folk, der er på de forskellige pladser, skal finde deres fødder og så forhåbentlig få noget bedre ud af det. Men Ferrari er bare et så højemotionelt team, og de er under så stort pres fra hele Italien og specielt den italienske presse, at der nu snart skal ske noget,« uddyber han.

Og ud over det pres, Ferrari altid lider under, så er Ferraris konstante udskiftning i ledelse og mandskab et ekstra stort problem for dem.

Ikke bare fordi det ofte vil betyde flere fejl, men også fordi deres største konkurrent, Mercedes, har den stik modsatte tendens.

Mattia Binotto overtog tjansen som teamchef efter Maurizio Arrivabene forud for sæsonen 2019. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Mattia Binotto overtog tjansen som teamchef efter Maurizio Arrivabene forud for sæsonen 2019. Foto: ANTON VAGANOV

»Ferrari kan ikke finde ud af at samle det og få de rigtige folk, der kan blive ved med at få lov til at arbejde. Du bliver kastet for løverne med det samme, og du skal performe med det samme, og hvis du ikke er god nok, så ryger du ud.«

»Det er et kæmpe pres at have, og man ved, det er sådan ved Ferrari. Mercedes, mig bekendt, har de sidste fem år, tror jeg, haft de samme folk på de gængse poster. Så er der en enkelt eller to, der er blevet udskiftet, men rigtig mange af de samme hele vejen,« fortæller Ronnie Bremer og tilføjer:

»Som jeg har sagt tidligere, de destruerer sig selv indefra. Og det er typisk Ferrari, som jeg ser det.«

Derfor bliver det ifølge Ronnie Bremer også sværere for Ferrari at evaluere på og undgå de alvorlige fejl. Det afspejler sig måske i virkeligheden også øverst i hierarkiet.

»Ledelsen, som den er nu, har ikke den selvtillid og det overskud, som man skal have for at kunne udfordre Mercedes,« siger Peter Nygaard.

I den seneste udgave af K-Magazine kan du høre hele snakken om Ferrari. Ronnie Bremer og Peter Nygaard kigger også nærmere på Haas' indsats i Monaco og kommer med en vurdering af statussen i midterfeltet. Lyt til podcasten herunder eller på Radio24Syvs podcastapp.