Kevin Magnussens teamkammerat fortæller, at han har haft svært ved at blive kritiseret og mobbet på de sociale medier.

Romain Grosjean har de seneste år hverken haft det nemt i Formel 1-raceren eller udenfor banen.

Uheldige episoder og et iltert temperament over team-radioen har gjort franskmanden til et oplagt mobbeoffer på de sociale medier, hvor brugerne til tider har givet Romain Grosjean en særdeles hård medfart.

Og det har gjort ondt på den stolte franskmand.

Det har ikke altid været nemt at være Romain Grosjean på de sociale medier.

Det fortæller Romain GRosjean i et interview med Formel 1s hjemmeside.

»Hvis de (folk, red,) siger, at jeg er en elendig kører, jamen så fint nok. Måske er jeg en elendig racerkører, men jeg har kørt 169 Formel 1-løb,« siger Haas-køreren og fortsætter:

»Jeg har gennemgået forskellige faser med det. Nogle gange har jeg læst det (sociale medier, red.), og det var bare smertefuldt.«

Romain Grosjean fortæller, at han efterhånden har fundet en måde at tackle kritikken på.

I stedet for at fokusere på dem, der skriver, finder han ro med, at han trods et par hårde sæsoner har opnået at stå på podiet ti gange i sin Formel 1-karriere.

»Så jeg stoppede med at læse det, og ved du hvad? Jeg nåede til et punkt, hvor jeg tænkte: Jeg ved præcis, hvad jeg foretager mig. Jeg ved, hvad jeg har opnået i Formel 1, og jeg ved, hvad jeg har opnået i mit liv. Og beslutter de der folk at være lede mod mig, kan jeg bare svare dem på en humoristisk måde,« siger franskmanden og tilføjer:

»Jeg er egentlig glad for, at folk enten kan lide mig eller ej. Hvis du har karisma som en østers, så er folk bare ligeglade.«

Romain Grosjean er i 2020 igen teamkollega med Kevin Magnussen, men venter som resten af feltet på, hvornår Formel 1 kommer i gang efter corona-krisen.