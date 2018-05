Valtteri Bottas mistede sejren i weekendens Formel 1-grandprix på grund af en punktering kort før mål - og det kunne tyde på, at den var forårsaget af Kevin Magnussen.

Sådan lyder meldingen nu fra løbsdirektør Charlie Whiting ifølge Autosport.com.

I forvejen har danskeren været under hård beskydning fra Toro Rosso-køreren Pierre Gasly, som danskeren ramte med få omgange tilbage, men kollisionen kan se ud til at have udløst større konsekvenser.

Det var sandsynligvis bilstumper fra dét sammenstød, som Valtteri Bottas' Mercedes kort efter ramte og punkterede. Og så måtte han udgå fra sin position forrest i feltet. I stedet vandt holdkammeraten Lewis Hamilton.

Se Valtteri Bottas uheldige øjeblik her:

Race win = GONE



A puncture denied Valtteri Bottas his first win of the season#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/uc6VOuAupL — Formula 1 (@F1) 29. april 2018

»Vi fik ingen besked om bilrester. I hele løbet var marshallerne gode, og de var virkelige gode til at rapportere om bilrester,« siger Charlie Whiting til Autosport:

»Det skete sandsynligvis i forbindelse med hændelsen mellem Gasly og Magnussen, men vi fik ingen rapport om bilrester dér.«

Løbet i Baku sluttede dramatisk med en lang safety car-periode, fordi først Red Bull-kørerne Max Verstappen og Daniel Ricciardo kørte hinanden af banen og dernæst havde Haas' Romain Grosejan en bemærkelsesværdig soloulykke.

Charlie Whiting mener dog, at banen var blevet ryddet, inden løbet igen blev givet frit. Det er derfor, at han mener Valtteri Bottas punktering må være sket på grund af Magnussen-Gasly-episoden, der skete kort efter, at kørene igen fik fri bane.

»Da løbet startede igen, var vi ret sikre på, at banen var ryddet. Jeg har det helt fint med de beslutninger, der blev taget i forbindelse med safety car-perioden. Vi forsøger selvfølgelig altid at holde banen ren, men det er svært, hvis man ikke ved noget om det.«

Valtteri Bottas lå til at vinde i Baku, men i stedet fik han nul og niks. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Valtteri Bottas lå til at vinde i Baku, men i stedet fik han nul og niks. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Ifølge Mercedes-boss Toto Wolff var det en bilrest på størrelse med en knytnæve, som Valtteri Bottas ramte.

»Det er bare utroligt brutalt for ham at miste det, der lignede en let sejr, på grund af en bilrest på banen,« siger Toto Wolff.

Efter løbet rasede Pierre Gasly over Kevin Magnussen og kaldte ham 'den farligste fyr, jeg har kørt med' på grund af kollisionen.

Franskmanden sagde også: »Jeg har ikke noget mod kørere, der kører hårdt, men på den her måde er det bare langt over grænsen.«

Kevin Magnussen endte med at blive udpeget som synderen i episoden og fik en 10-sekunders straf.

På Formel 1s hjemmeside kan man i øvrigt se sammenstødet mellem Gasly og Magnussen. Det kan du se her:

"I don't mind racing drivers which are hard, but like this is just way over the limit"



Watch the Baku incident that upset @PierreGASLY so much for yourself https://t.co/k3oQjViCNr — Formula 1 (@F1) April 30, 2018

I det hele taget var det bare ikke noget god weekend for Haas eller nogen af holdets kørere. Både Kevin Magnussen og (især) fik store hug i de toneangivende udenlandske medier, der giver karakterer til Formel 1-kørerne efter løbene.

Også her hos BT.dk fik den danske racerkører et decideret jævn bedømmelse for weekendens indsats i Baku. Læs om det her