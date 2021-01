Kevin Magnussen er i denne uge i USA, hvor han for første gang tester sin nye amerikanske sportsvogn hos det store Chip Ganassi-team.

Men den danske racerkører kom faktisk for sent på sin første arbejdsdag. Her kom hustruens uventede fødsel af datteren Laura i vejen.

Således blev Kevin Magnussens datter født syv uger for tidligt, og det udsatte hans ellers planlagte rejse til USA.

Det fortæller den tidligere Formel 1-kører i et interview med magasinet Dossier, der havde ham igennem i en såkaldt live på Instagram.

»Det har været en lidt hektisk uge, fordi min kone fødte forrige mandag. Der skulle jeg faktisk have været af sted til USA, men det kom jeg så ikke, fordi hun gik i fødsel,« siger Kevin Magnussen fra en racerbane i USA.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kevin Magnussen (@kevinmagnussen)

Den pludselige fødsel gjorde til gengæld, at Kevin Magnussen kunne være med, da han og hustruen Louise Gjørup Magnussens første barn kom til verden.

»Jeg missede nogle af de ting, jeg skulle have lavet i USA i den seneste uge, men det var dejligt, at jeg kunne være med til den (fødslen, red.), og at timingen var sådan lidt heldig,« fortæller Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen og hustruen Louise Gjørup Magnussen sammen. I dag er de forældre til en lille pige. Foto: Henning Bagger Vis mere Kevin Magnussen og hustruen Louise Gjørup Magnussen sammen. I dag er de forældre til en lille pige. Foto: Henning Bagger

Han siger samtidig, at datteren og moren er hjemme igen efter en kortere periode med indlæggelse efter den tidlige fødsel.

»Alt går godt. Hun var på hospitalet i ni dage, og så kom de hjem tirsdag. Det er perfekt, og alt er godt derhjemme, og hun er sund og rask,« siger Kevin Magnussen.