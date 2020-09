Kevin Magnussen starter som nummer 15 i søndagens grandprix på Monza efter en god Q1, men en skuffende Q2.

Racerkøreren Kevin Magnussen oplevede både succes og fiasko i lørdagens Formel 1-kvalifikation på Monza i Italien.

Danskeren leverede varen i Q1, hvor han presse sig ind blandt de 15 første, som fik en billet til Q2.

Her sluttede festen dog også, og han måtte nøjes med en startplacering som nummer 15.

I Q2 var danskeren ikke i nærheden af at blive blandt de ti biler, som skulle køre om pole position. Han endte med at presse bilen af banen i sit sidste forsøg på at forbedre tiden markant.

Han nøjedes dog med at hive lidt grus op i undervognen.

I Q1 fik Magnussen annulleret sin første tid, da han havde været ude over den tilladte grænse i et sving, men det slog ham ikke ud.

Han pressede mere fart ud af Haas-raceren og kørte sig videre til Q2.

Kvalifikationen var igen en kæmpe skuffelse for Ferrari, der måtte se Sebastian Vettel ryge ud som en af de fem første biler med en startplacering som nummer 17.

Det er én plads dårligere end Magnussens teamkammerat, Romain Grosjean, der heller ikke nåede videre fra Q1.

Lewis Hamilton snuppede pole position og ny banerekord, mens Valtteri Bottas fulgte lige efter.

Hamiltons pole–omgang er i øvrigt den hurtigste, der nogensinde er kørt på Monza – og dermed i Formel 1 – målt på gennemsnitshastighed.

Vettels teamkammerat Charles Leclerc klemte sig videre til Q2, men det blev så endestionen for ham. Han starter som nummer 13.

Du kan genopleve lørdagens kvalifikation i LIVE-bloggen herunder: