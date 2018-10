Kevin Magnussen kvalificerede sig på 12.-pladsen til USA´s Grand Prix; fire pladser bag sin Haas-Ferrari teamkammerat Romain Grosjean.

Men trods den beskedne startplacering tror Magnussen på han kan score point i løbet på Circuit of the Americas, der starter søndag klokken 20.10 dansk tid.

»Vi har en god bil til denne bane - jeg fik bare ikke det optimale ud af den i dag,« sagde han efter kvalifikationen.

»Derfor tror jeg på, at jeg i løbet kan slås med de biler, der holder foran mig på startgridden. Det er vanvittigt tæt i midterfeltet - der var to tiendedele mellem min 12.-plads og sjettepladsen. Med den rigtige strategi kan alt ske i løbet. Bilen føles OK i løbs-trim, så jeg tror på et godt løb.«

Foto: Jerome Miron Vis mere Foto: Jerome Miron

Kvalifikation ødelagt

Kevin Magnussen forklarede sin skuffende kvalifikation:

»På grund af regnvejret fredag fik vi ikke kørt ret meget, og det betød, at jeg mistede lidt selvtillid i forhold til det første sving. Og så over-kompenserede jeg med bremserne. Jeg låste mange gange mine for-bremser på vej ind i svinget.«

»For at undgå det, justerede jeg bremsebalancen, og fik så nok for meget effekt på baghjulene. Det belastede bagdækkene, og de havde ikke greb nok i de mange langsomme sving i den tredje sektor, hvor jeg mistede meget tid.«

De to Renault'er med Nico Hülkenberg og Carlos Sainz Jr kvalificerede sig henholdsvis lige foran Grosjean og Magnussen. Haas kæmper intenst med Renault om fjerdepladsen i konstruktør-VM, og de seneste løb har Magnussen og co ligget foran det franske team. Nu tyder meget på, at Renault bryder tilbage.

Foto: Dan Istitene Vis mere Foto: Dan Istitene

»Fordi det er så tæt, er jeg egentlig ikke overrasket over at begge Renault´er er foran mig. Men jeg er skuffet over det!« sagde Magnussen.

Hamilton kan sikre sig VM

Lewis Hamilton (Mercedes), der har vundet de seneste fire løb i træk, kan sikre sig VM-titlen 2018 allerede søndag – hvis han scorer otte point mere end titelrivalen Sebastian Vettel, kan tyskeren med tre løb tilbage ikke indhente ham.

Hamilton sikrede sig det bedst mulige udgangspunkt, da han tog pole position, og selvom Vettel satte næsthurtigste tid, starter tyskeren blot fra femte position.

Under fredags-træningen respekterede Vettel ikke det røde flag, og han rykkes derfor tre positioner tilbage. Dermed et det Ferraris andenkører Kimi Raikkonen, der starter ved siden af Hamilton i første række.